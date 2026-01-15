Výhra Komety na Spartě: Stezka deptal střelce i choreo s orlojem. A kam zmizel Pospíšil?
Očekávaný duel tradičních extraligových značek vyhrála na ledě Sparty Kometa, do Brna si po předehrávce 42. kola hokejové Tipsport extraligy veze výsledek 3:1. Moravany výrazně podržel brankář Aleš Stezka, který zapsal 46 úspěšných zákroků. Co všechno zápas velkých rivalů přinesl?
Připomínka předchozích nezdarů
V extraligovém play off se střetli čtyřikrát a pokaždé slavila Kometa. Naposledy loni na jaře. Čerstvě zacelená rána sparťanské fanoušky pořád trápí. Během první komerční přestávky vytáhli nad hlavy choreo, na němž byl znázorněn pražský i brněnský orloj. „Nezáleží, kolikrát nás vyřadíte… Stejně budete z Brna,“ hlásal nápis pod obrázkem. Fanoušci Komety, kteří zaplnili sektor za jednou z branek, odpověděli pádně pokřikem „Mistři!“ Pro úplnost připomeňme, že Sparta se s brněnským klubem utkala v minulém ročníku v semifinále. Modrobílí slavili postup po triumfu 4:3 na zápasy, rozhodující duel ovládli v O2 areně poměrem 3:1. A stará rána Spartu stále pálí.
Choreografie sparťanských fanoušků v zápase s Kometou • Pavel Mazáč (Sport)
Po rozhovoru ani střídání
V extralize je v posledních kolech jedním z nejžhavějších hráčů. Kristián Pospíšil posbíral za pět zápasů deset kanadských bodů (4+6), naprázdno vyšel jedinkrát. Bez olympijské nominace měl obrovskou motivaci ukázat slovenskému nároďáku, že udělal chybu. Na Spartě ale další zápisy nepřidal. Před utkáním ještě přišel na rozhovor pro televizi Oneplay Sport, po rozbruslení už se na ledové ploše neobjevil. Kometa musela lepit citelnou ztrátu a přišla o elitní lajnu. Přesto situaci zvládla, za Pospíšila kvalitně zaskočil Danny Chludil. „Měl nějaké lehké zdravotní komplikace, nic vážného. Do dalšího utkání bude normálně nachystaný. Akorát dneska jsme byli nuceni několik minut před utkáním udělat změnu v sestavě,“ vysvětlil trenér hostů Jiří Horáček.
Dva body po třech letech
Poslední gól dal během loňského extraligového finále, na další zásah čekal 46 zápasů. Kanadský obránce Rhett Holland sehrál v O2 areně klíčovou roli. Ve druhé třetině si najel na vrchol kruhu a volný puk po přihrávce od zadního mantinelu poslal za Josefa Kořenáře. V utkání šlo už o jeho druhý bod, perfektní přehled předvedl už v první části. Ze vzduchu stáhl špatnou nahrávku Ronalda Knota a vyslal do úniku kapitána Jakuba Fleka, jenž otevřel skóre. Od Hollanda přitom podobné příspěvky nečekáte. Poslední vícebodový večer musel lovit z paměti až z 18. března 2023. Tehdy bral dvě asistence proti Vítkovicím. Další nadílku si schovával téměř tři roky proti rivalovi.
(Nejen) Mašína zdeptal Stezka
Od začátku na něm bylo vidět, že je v dobré pohodě. Aleš Stezka se v úvodu zápasu ocitl pod obrovským tlakem Sparty, likvidovat musel jednu střelu za druhou a rychle se dostal do provozní teploty. Zákrok zápasu (a možná i sezony) si schoval do třetí třetiny. Dominik Mašín už měl před sebou na pravé straně odkrytou branku, jenže brněnský gólman předvedl tygří skok a rukou s nataženou lapačkou puk senzačně lapil. Sparťanskému obránci nezbylo než vztekle napřáhnout hokejku před zadním mantinelem. Život náčiní zachránilo až v poslední chvíli Mašínovo sebeovládání, jinak by létaly třísky. Podobně deptal Stezka celý tým Pražanů.
Sparťanská laxnost v přesilovce
Měli skvělou příležitost zápas zdramatizovat a rozdíl zmenšit na jednobrankový. Sparta dostala deset a půl minuty před koncem k dispozici přesilovou hru a mohla vytáhnout svoji velkou zbraň. Místo toho přišla nečekaná odevzdanost. Kometa vyrazila do útoku, situace ani nebyla přečíslením. Přesto se Libor Zábranský uvolnil a poslal puk za Josefa Kořenáře na 3:0. Michael Špaček ve volném prostoru nebránil nikoho, přestože si už o přestávku sypal popel na hlavu? „Druhý gól byl můj, to beru na sebe.“ Zbytek útočníků podcenil situaci ještě víc a dozadu se vracel jen hodně pomalu. Závěr mohl v opačném případě vypadat úplně jinak. Jen o chvíli později snížil Aaron Irving.