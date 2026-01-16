Stezka zářil proti Spartě. Zákrok sezony? Nad tím jsem ani nepřemýšlel, smál se
Na začátku přestál sparťanský tlak a dal Kometě základ pro tříbodové vítězství 3:1. Aleš Stezka v O2 areně vytáhl 46 úspěšných zákroků a tygřím skokem ve třetí třetině si řekl o nominaci do soutěže o zásah roku. Jediným sparťanem, který na brněnského gólmana našel recept, byl obránce Aaron Irving. Ztráta čistého konta přesto nemrzela. „Ne, já jsem rád za tři body. Tohle čert vem,“ říkal hrdina Komety po bodovém dotažení na velkého rivala.
Třikrát v sezoně jste nastoupil proti Spartě, třikrát jste slavil výhru. Jste specialista na pražský klub?
„Jsem za to rád, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Víme, že odsud se těžko vozí body, ale jsme nesmírně vděční a bereme je s pokorou všechny tři domů. Jsme za to fakt moc rádi. Jak každý viděl, nechali jsme tam úplně všechno. Kluci předváděli neskutečné bloky a já jsem fakt jedině rád, že jsme takový zápas zvládli bravurně.“
V zápase jste musel vytáhnout hned 46 zákroků. Vyhovovalo vám to?
„Pro gólmana je super, když má hodně práce. Dostane se do varu a pak už jede. Jsem rád, že jsem toho měl víc. Ale spoustu dalších střel, které jsem třeba kolikrát neviděl, kluci parádně zblokovali. Byl to brutálně obětavý výkon. Všechny to teď bolí, ale dobře bolí. Zaleduje se a v neděli další zápas.“
Hráči toho spoustu zblokovali, jak říkáte. Ochutnal jste to, jak Kometa loni dokráčela k titulu?
„Tím se chceme prezentovat, týmovou hrou, obětavostí a hrát dobře zezadu. Pak se to ukáže. Když jsme hráli parádně zezadu, naskytly se nám možnosti a parádně jsme to zužitkovali a třeba potrestali soupeřovu chybu. Všechno začíná od dobré obrany, tím se chceme prezentovat.“
Krátce před zápasem jste přišli o Kristiána Pospíšila. Je podobná last minute změna sestavy hodně nepříjemná?
„Samozřejmě je to nepříjemná situace. Ale máme tady spoustu dalších šikovných kluků, i mladí kluci jsou vždycky připravení zasáhnout, ať se děje, co se děje. Trenéři na to parádně zareagovali a my budeme doufat, že Pospec bude jedině v pořádku a nachystaný na další zápas.“
Co padalo v kabině po první třetině? Sparta na vás vlétla a Jakub Flek byl v přestávkovém rozhovoru celkem kritický.
„Nebudu to vůbec říkat. To, co se řeklo v kabině, to zůstává v kabině.“
Byl pro vývoj hodně klíčový gól v oslabení na 3:0? Sparta poté snížila, kdyby to bylo 2:1, mohl být závěr jiný.
„Já si myslím, že klíčové bylo, že jsme hned dali první gól. Flíček to parádně trefil, to byl hnací motor. Vedli jsme 1:0, trošku z nás spadla nervozita. Byl to strašně důležitý moment zápasu. Ve druhé třetině jsme dali druhý gól po parádní akci. A samozřejmě, v oslabení se to snažíte primárně ubránit, vyhodit co nejvíc puků pryč. Kluci to vyřešili parádně. Naskytla se jim možnost trošku zaútočit a vyřešili to neskutečným způsobem.“
Nad Spartou berete v sezoně třetí výhru. Je to důležité vzhledem k vyrovnanosti tabulky?
„V první řadě bych řekl, že každý zápas je důležitý. Nějaká rivalita tady je, o to cennější vždycky výhra je. Ale každý zápas je strašně důležitý už jenom proto, že je tabulka tak našlapaná. Potřebujeme každý zápas sbírat body. Každý zápas a je jedno, kde to je, jestli doma, nebo venku.“
Ve třetí třetině jste vytáhl fantastický zákrok po skoku a zásahu lapačkou. Co k tomu říct?
„Přišla střela z první, na tu jsem se už natahoval a viděl jsem kotouč letět na levou stranu. Věděl jsem, že už se tam nedostanu jinak, než když tam skočím. Snažil jsem se jenom jít štěstí naproti, dát tam ruku, dát tam tělo, cokoliv. Jenom, ať mě to trefí. Jsem rád, že mě to trefilo a jsem rád, že to pomohlo k výhře.“
Berete to jako svůj nejlepší zákrok sezony?
„Nad tím jsem úplně ani nepřemýšlel. Snažím se každým zákrokem klukům pomoct. Když se tam potom něco semele, kluci parádně zblokují střely. Je to týmová obětavost, týmová práce. Dneska to bylo neuvěřitelné. Spousta fanoušků z Brna nás hnala dopředu, byli slyšet, byl to náš další hráč na hřišti. Za to jsme moc vděční.“
Nemrzí trochu, že jste nekorunoval takový výkon čistým kontem?
„Ne, já jsem rád za tři body. Jsem fakt rád, že jsme to umlátili. Tohle čert vem. Když vyhrajeme, vždycky budu brát radši tři body. Jestli budeme vyhrávat každý zápas 3:1, klidně. Ale hlavně ať sbíráme body. To je nejdůležitější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž