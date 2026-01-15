K výhře z nuly na sto. Flek únikem rozpohyboval zatuhlou Kometu, Kořenáře si nastudoval
Moje aréna, moje pevnost. Až do čtvrtečního střetu Sparty s Kometou v jejich sezonních soubojích platilo, že domácí tým vždy vyhrál. Brno zbořilo v Praze toto pravidlo výhrou 3:1. Třetí skalp rivala jde z velké části za skvělým výkonem gólmana Aleše Stezky. Domácí přitom nehráli úplně bezzubě, naopak tak působili na začátku utkání pozdější vítězové. Správně je rozpohyboval až kapitán Jakub Flek z úniku. „Dal gól, který nás dostal do lepší flow zápasu,“ ocenil brněnský kouč Jiří Horáček.
Duel s nesmiřitelným protivníkem z Brna rozhodně nabídl atraktivnější podívanou než předchozí místy uspávající souboj s Litvínovem, který se zvrtl v pětigólovou jízdu Pražanů až ve třetí třetině. Nástup Sparty do šlágru i emoce na ledě musely její fanoušky pořádně navnadit. Od první minuty se tlačila do šancí, ze kterých Aleši Stezkovi muselo být pořádné vedro.
A co Kometa na druhé straně? Úplně zatuhlá. Vypadalo to, jako kdyby úřadující mistry zmohla cesta do metropole. Nenakopla je ani přesilovka ve druhé minutě, sotva se otřeli v útočném pásmu. Prvních sedm minut hry zůstalo Brno pohybem někde na dálnici.
„Ne trošku, ale hodně. Nevím, nevím… Nálada v kabině byla dobrá, cesta nebyla zas tak dlouhá, abychom tady tahali nohy z autobusu prvních patnáct minut. Určitě si k tomu něco řekneme, určitě to budeme chtít zlepšit. Je to jenom o pohybu. Pak už to bylo lepší, ale začátek, to nebylo ono,“ uznal Jakub Flek po první třetině v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Úplného přebrání iniciativy se nechopil nikdo jiný než právě budoucí člen české olympijské výpravy. Flekovi se naskytla krásná nabídka od Rhetta Hollanda. A když už se lídr Komety rozjede do svého typického úniku, málokdy se stává, že se brněnští fanoušci neradují z gólu.
Flek přesně věděl, co chce udělat. Brankáře Sparty Josefa Kořenáře měl výborně nastudovaného. „Koukal jsem před zápasem na videa, kam Kořka nejvíc inkasuje, měl jsem to v hlavě, že když pojedu… Mám oblíbené zakončení, které už mají gólmani trochu načtené, takže jsem to zkusil na druhou stranu,“ prozradil třiatřicetiletý útočník.
Kapitánův zásah hosty probudil a dostal je do pohybu, na který Sparta nedokázala úspěšně zareagovat. „Flíček to parádně trefil, to byl hnací motor. Vedli jsme 1:0, trošku z nás spadla nervozita. Byl to strašně důležitý moment,“ vyzdvihl hrdina Stezka nakopnutí od Fleka.
Byť parta kouče Jaroslava Nedvěda nepřestala s tlakem, téměř úplně ji vyšťavil gólman Komety, který podržel hosty při hrozném startu i závěrečném tlaku, kdy museli hájit vypracované vedení. „Zaslouží si absolutorium,“ chválil brankáře trenér Horáček. „Hlavní je, že tým pořád pracuje a hledá cestu. Nesmíte polevit, musíte jít střídání po střídání a pracovat tak, abyste v zápase byli úspěšní,“ dodal nástupce Kamila Pokorného na střídačce Komety.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž