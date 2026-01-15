Předplatné

K výhře z nuly na sto. Flek únikem rozpohyboval zatuhlou Kometu, Kořenáře si nastudoval

Moje aréna, moje pevnost. Až do čtvrtečního střetu Sparty s Kometou v jejich sezonních soubojích platilo, že domácí tým vždy vyhrál. Brno zbořilo v Praze toto pravidlo výhrou 3:1. Třetí skalp rivala jde z velké části za skvělým výkonem gólmana Aleše Stezky. Domácí přitom nehráli úplně bezzubě, naopak tak působili na začátku utkání pozdější vítězové. Správně je rozpohyboval až kapitán Jakub Flek z úniku. „Dal gól, který nás dostal do lepší flow zápasu,“ ocenil brněnský kouč Jiří Horáček.

Duel s nesmiřitelným protivníkem z Brna rozhodně nabídl atraktivnější podívanou než předchozí místy uspávající souboj s Litvínovem, který se zvrtl v pětigólovou jízdu Pražanů až ve třetí třetině. Nástup Sparty do šlágru i emoce na ledě musely její fanoušky pořádně navnadit. Od první minuty se tlačila do šancí, ze kterých Aleši Stezkovi muselo být pořádné vedro.

A co Kometa na druhé straně? Úplně zatuhlá. Vypadalo to, jako kdyby úřadující mistry zmohla cesta do metropole. Nenakopla je ani přesilovka ve druhé minutě, sotva se otřeli v útočném pásmu. Prvních sedm minut hry zůstalo Brno pohybem někde na dálnici.

„Ne trošku, ale hodně. Nevím, nevím… Nálada v kabině byla dobrá, cesta nebyla zas tak dlouhá, abychom tady tahali nohy z autobusu prvních patnáct minut. Určitě si k tomu něco řekneme, určitě to budeme chtít zlepšit. Je to jenom o pohybu. Pak už to bylo lepší, ale začátek, to nebylo ono,“ uznal Jakub Flek po první třetině v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Úplného přebrání iniciativy se nechopil nikdo jiný než právě budoucí člen české olympijské výpravy. Flekovi se naskytla krásná nabídka od Rhetta Hollanda. A když už se lídr Komety rozjede do svého typického úniku, málokdy se stává, že se brněnští fanoušci neradují z gólu.

Flek přesně věděl, co chce udělat. Brankáře Sparty Josefa Kořenáře měl výborně nastudovaného. „Koukal jsem před zápasem na videa, kam Kořka nejvíc inkasuje, měl jsem to v hlavě, že když pojedu… Mám oblíbené zakončení, které už mají gólmani trochu načtené, takže jsem to zkusil na druhou stranu,“ prozradil třiatřicetiletý útočník.  

Kapitánův zásah hosty probudil a dostal je do pohybu, na který Sparta nedokázala úspěšně zareagovat. „Flíček to parádně trefil, to byl hnací motor. Vedli jsme 1:0, trošku z nás spadla nervozita. Byl to strašně důležitý moment,“ vyzdvihl hrdina Stezka nakopnutí od Fleka.

Byť parta kouče Jaroslava Nedvěda nepřestala s tlakem, téměř úplně ji vyšťavil gólman Komety, který podržel hosty při hrozném startu i závěrečném tlaku, kdy museli hájit vypracované vedení. „Zaslouží si absolutorium,“ chválil brankáře trenér Horáček. „Hlavní je, že tým pořád pracuje a hledá cestu. Nesmíte polevit, musíte jít střídání po střídání a pracovat tak, abyste v zápase byli úspěšní,“ dodal nástupce Kamila Pokorného na střídačce Komety.

