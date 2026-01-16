Předplatné

První výhra v roce, krizi utnul Abdul. Obrovská vzpruha, ví střelec. Litvínov se topí

Jindřich Abdul z Vítkovic se raduje z gólu
Jindřich Abdul z Vítkovic se raduje z góluZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
7
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Až doteď byli jediným extraligovým týmem, který si v kalendářním roce 2026 ještě vítězně nezakřičel. Vítkovičtí hokejisté v utkání 42. kola proti Litvínovu utnuli pětizápasovou šňůru nezdarů. Teď na to jen potřebují navázat, nejlépe už v nedělním špílu s Kometou. Pak budou hrát doma až po olympiádě. „Pro všechny je to obrovská vzpruha a taková odměna za práci, že nepřišla vniveč,“ těšilo po výhře 4:1 vítkovického Jindřicha Abdula.

Ve vzájemných zápasech s Litvínovem jsou Vítkovice v této sezoně neomylné. Na severu Čech vyhrály 3:0 a 5:2, v polovině října pak soupeře doma zdemolovaly 8:2. Další skalp tradiční hokejové bašty přidali svěřenci Václava Varadi zkraje závěrečné čtvrtiny základní části, kdy poslední celek tabulky přehráli 4:1. Daleko důležitější pro ně bylo, že sérii porážek zpřetrhali. Naposledy totiž Ostravané oslavovali 30. prosince v Českých Budějovicích.

„Na obě strany to bylo docela nervózní. Po nepovedených zápasech jsme si k tomu samozřejmě řekli nějaké věci, na kterých jsme pracovali. Řekli jsme si k tomu něco i na tréninku, takže jsme se snažili hrát co nejvíc zodpovědně,“ hodnotil dvougólový hrdina Jindřich Abdul.

„Za výkon jsem samozřejmě rád. Myslím si, že od počátku utkání jsme v tom měli hlavy, i když jsme přestáli takovou nervóznější třetinu. Malinko jsme v první třetině tahali za kratší konec, ale drželi jsme se. Potom jsme dali první gól, který naší hře napomohl,“ navázal na Abdula kouč Varaďa.

V režii Kanaďanů

Stejně jako v předchozím domácím zápase s Karlovými Vary Rideře výrazně pomohli hráči s kanadským pasem. První gól obstaral Lucas Edmonds, následující pak Anthony Nellis. Kanadský centr potvrdil pozici druhého nejproduktivnějšího extraligového hráče, v sezoně zapsal už jednačtyřicátý bod. Asistoval i u první Abdulovy trefy.

„Anthony hraje výborně, jsem za něj moc rád. Budu se snažit mu co nejvíc pomoct, aby zkusil vybojovat minimálně nejlepšího střelce. Tam to má na dosah. Věřím, že mu pomůžeme,“ uvedl Abdul. 

Naopak Litvínov se potácí v problémech. Jen pár týdnů poté, co obrovité bodové manko dotáhl, spadl znovu do propasti. Ve Vítkovicích prohrál potřetí z posledních čtyř utkání, na třináctou Mladou Boleslav proto ztrácí už devět bodů.

„Myslím si, že uspokojení nepřišlo, ale my prostě nejsme schopni zápasy dotáhnout do konce. V každém utkání se stane to stejné. Od plánu, který máme, v nějakou chvíli odstoupíme. Každý to má v hlavě, ale jsme profesionálové a musíme hrát to, co nám trenér řekne,“ hlásil jediný střelec Vervy Matěj Maštalířský.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň41193712113:8570
3Třinec42196116127:10870
4K. Vary41203315106:10469
5Liberec41192614109:9967
6Mountfield41186116105:9767
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice44174320117:13162
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc43173221100:12459
12Kladno42134520104:11652
13M. Boleslav4114342084:11052
14Litvínov4311342593:14043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

