Nejlepší zápas za dva měsíce, zářil Hořava. Návrat Smečky, jak Boleslav přehrála Dynamo?
Ukázali bojovnost, obětavost a srdce. Tedy vlastnosti, které část mladoboleslavských fanoušků v minulých kolech postrádala. Bruslaři na domácím ledě zvládli tuhou bitvu s prvními Pardubicemi, a přestože nebyli lepší, zvítězili 4:2. Rozjetého soka zastavili po třinácti zápasech s alespoň bodem. „Proti skvělému soupeři jsme odehráli asi nejlepší zápas za poslední dva měsíce. Hráči to opravdu vydřeli, vybojovali,“ cenil si domácí trenér Miloslav Hořava.
Obrazu hry to úplně neodpovídalo. Filip Pyrochta krátce po polovině utkání využil volného prostoru a střelou od modré čáry překonal Romana Willa v pardubické brance. Bruslaři šli už do třígólového vedení, přestože byli většinu času pod tlakem, a jejich elitní bek se radoval z gólu poprvé od 30. září loňského roku.
„V hlavě jsem to měl, i když jsem se na to snažil nemyslet. Dát góla doma je fantastický pocit, trochu jsem si oživil, že to chutná dobře. Doufám, že budu pokračovat,“ usmíval se zadák po třicetizápasovém střeleckém suchu.
Mladá Boleslav byla po jeho brance na koni, luxusní vedení si zařídila, i když statistika střel po dvou třetinách ukazovala stav 8:22. Domácí však ještě měli zažít horké chvíle. Dynamo odpovědělo už po 11 sekundách a ještě před druhou přestávkou snížilo na rozdíl jediné trefy. Jenže Bruslaři jim vyrovnat nedovolili. Díky obětavosti, dodržování systému a Dominiku Furchovi už neinkasovali.
„Jde to za hráči, zklidnili se sami. Nepotřebovali od nás zklidňovat,“ tvrdil po utkání Hořava. „Bude to znít blbě, ale facka přišla pro nás brzo. Uvědomili jsme si, že nechceme ztratit náskok 3:0 a do třetí třetiny jsme šli trošku se staženou. Potom jsme třetí třetinu trpělivě zvládli,“ dodal Pyrochta.
Návrat Boleslavské Smečky
Bruslaři v závěrečném dějství na chvíli otupili pardubický tlak, pak si pomohli i fantastickou podporou tribun. Zatímco naposledy aktivní skupina Boleslavská Smečka odmítla fandit, po urovnání záležitostí s hráči byla zpátky na svém místě. Prakticky každý blok a vyhozený puk slavil stadion jako vstřelenou branku. Definitivní pojistku přidal do prázdné branky v závěru Pavol Skalický.
„Samozřejmě nás to mrzelo. Byli jsme v tom namočení tím, že výkony nebyly ideální. Fanoušky respektujeme, měli na to právo, ale všechno se vyjasnilo, přišli a udělali fantastickou atmosféru. To se hraje úplně jinak,“ komentoval situaci na tribunách Pyrochta.
Se spoluhráči dal příznivcům pádnou odpověď na výtky, že mužstvu chybí bojovnost. Boleslav zastavila rozjetého lídra tabulky, který naposledy odešel ze zápasu s nulou na konci listopadu. Od té doby třináctkrát navýšil bodový stav a jen třikrát padl v prodloužení nebo na nájezdy.
„Teď jsme měli nějakou sérii, kdy jsme dokázali nepříznivý stav otočit. Věřili jsme, že to zvládneme, ale nevyšlo to. Kouše se to těžko. Pocit ze zápasu je takový, že body jsme mohli odvézt,“ litoval hostující bek Daniel Gazda.
Soupeře v konečném součtu přestřílelo Dynamo vysoko 32:15. Rozhodující branku ale proti srdnatě hrajícímu soupeři nevyrobilo. „Měli jsme dobrý tlak, dobře jsme po nich chodili, forčekovali, akorát to hlavní tomu chybělo. Vyrovnávací gól. Dovolili jsme jim, aby dali první gól a pak už jsme to tlačili trošku do kopce,“ hodnotil Gazda.
Po utkání, jež označil jako válku, sčítaly obě strany ztráty, byť k ani jednomu zranění nedošlo po žádném ostrém zákroku. Na straně domácích nedohrál Jan Buchtele, v dresu hostů zase Vladimír Sobotka. „Má něco s nohou, přesně nevím co. Bylo to tak rychlé, že jsem to ještě nestačil zjistit,“ pravil Hořava na konto svého svěřence. Konkrétnější nebyl ani jeho protějšek Filip Pešán v případě Sobotky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž