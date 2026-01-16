Olomoucký Ondrušek: 1100 zápasů! Absolutní legenda, napsali fanoušci. Slavily ale Vary
Dvanáct let je v klubu kapitánem anebo asistentem. Jiří Ondrušek (39) odehrál za Olomouc přesně 1100 utkání. Kdysi si dvakrát nakrátko odskočil do Vítkovic, ale kdo si to pamatuje… „Měl jsem štěstí i na zdraví, nic mě nebolí,“ řekl „nestárnoucí“ bek. Absolutní legenda, stálo na transparentu v hledišti. Jubileum mu pokazili hosté z Karlových Varů, kteří si odvezli výhru 5:1.
Svou práci si opět odvedl na úrovni. I se čtyřmi křížky na krku Jiří Ondrušek stíhá extraligové tempo, na dresu Mory s číslem 23 má v posledních pěti sezonách přišité céčko. Právě ve 23. minutě začali diváci skandovat jeho jméno a v kotli se objevil širokoúhlý nápis: „Přišel Jirka, chtěl hrát za Moru, tak tu dal 1100 zápasů.“
Sveřepý obránce, který 2. dubna oslaví čtyřicáté narozeniny a v Olomouci zažil i druhou nejvyšší soutěž, je připoután pupeční hokejovou šňůrou k Hané. „Je stoprocentní profesionál. Stálice, kapitán, je skvělý. Pevně věřím, že mu bude držet zdraví,“ prohlásil jeho trenér Róbert Petrovický. „Jubileum neřeším, už při rozbruslení jsme si všimli, že to mají Vary postavené na bruslení. Těžko najít disciplínu, kterou bychom u nás mohli hodnotit pozitivně,“ líčil Ondrušek, nezmar na extraligových kluzištích. Pořád je fyzicky nadupaný, málokdy chybí kvůli zranění či nemoci. „V mládí jsem na tom dost pracoval. Zdravotní problémy nemám, všechno je v původním stavu bez operací. Zatím dobrý. Je to hlavně o mentalitě,“ usmál se zkušený zadák, jenž si postěžoval akorát na kvalitu spánku. „Člověk ve čtyřiceti hůř spí. Brzy se budí, do toho děti, škola, školka,“ poukázal na rodinné povinnosti. V kabině už je několik let nejstarší. „Když se nedaří, chodím většinou na rozhovory já. Není to úplně příjemné,“ dodal s úsměvem.
Pro místní slávu nicméně Západočeši, kteří zdatně bojují o elitní čtyřku, pochopení neměli. Ránami z dálky využili dvě přesilovky (Lotyši Egle a Jaks) a pak v sobě po devíti hluchých zápasech probudil střelce David Šťastný. Nejprve nechytatelně skóroval po efektní zadovce Ondřeje Beránka a následně se s jistotou trefil z mezikruží. Druhý zásah mu ale rozhodčí neuznali. Po předlouhém průzkumu záznamu v boxu časoměřičů nakonec vyhodnotili, že se puk těsně před gólovou akcí dotknul ochranné sítě. Hanáci sice uspěli s coach’s challenge, vzápětí však obdrželi nahozením Davida Moravce čtvrtý direkt.
Domácí skórovali jedinkrát, když právě Moravcovu chybu potrestal dorážkou Lukáš Nahodil. Všechno mohlo být jinak, kdyby Petr Fridrich ve druhé třetině proměnil dvě šance a v oslabení nenechali Petrovického svěřenci soupeři tolik prostoru na vrcholku kruhu.
Bizarní moment přišel v 54. minutě, kdy domácí za rozhodnutého stavu 1:4 odvolali gólmana. Žádný zázrak se nestal, naopak Jiří Černoch takřka okamžitě namířil z úhlu do prázdné branky. „Pohybem jsme si vynucovali tlak. V čele se skvělým gólmanem (Danielem Králem) jsme zaslouženě získali tři body,“ shrnul asistent vítězů David Moravec. „Odmakali jsme to, ale byli jsme o krok pomalejší s pukem i bez puku. Musíme si před brankou soupeře víc zašpinit nos,“ připojil jeho protějšek Petrovický.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž