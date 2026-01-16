Galvas drzými kousky až zesměšňuje soupeře. Gól Třinci dal v cizí helmě: Bránu jsem neviděl
Pro někoho laskominy, pro jiné kousky, hraničící se zesměšňováním. Záleží, na které straně jste. Pokud na liberecké, usmíváte se a kroutíte hlavou. Pokud na třinecké, jako v pátek večer, zrak zabodáváte do země. Devatenáctiletý drzoun Tomáš Galvas se stává extraligovým hitem, po návratu ze skvěle odehraného šampionátu dvacítek předvádí exhibiční kousky i tady. Liberecký poklad dvěma góly podpořil triumf Tygrů 5:3 nad Třincem. „Fantastický zápas,“ zářil nejlepší hráč.
K akcím, k jakým se v posledních měsících odhodlává Tomáš Galvas, se většinou dopracujete po dlouholeté extraligové praxi. Spousta hráčů to nedokáže vůbec. Pár útočníků ano, ale u obránců jde o ojedinělý jev. V Česku určitě. Střet bratrů Jakuba a Tomáše skončil 2:0 pro mladšího. Vyhrál Liberec a i individuálně měl o sedm let mladší bek navrch. Zaujal nejen góly, ale i dalšími individuálními počiny, které vepředu i vzadu odebíraly Ocelářům puky či prostor.
Pobavil i po utkání. Jakmile dostal novinářskou otázku, zda sám cítí, jak mu roste sebevědomí, suše odvětil: „Ne. Myslím si, že hraju pořád stejně. Musím v tom jen pokračovat.“
Třinci se zajímavě povedl vstup, po nedorozumění gólmana Petra Kváči s jedním ze spoluhráčů si jiní dva bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi (ještě se potkali Musilovi…) rychle podali puk a rozepsali střeleckou listinu. Po srovnání Jaromíra Péreze ještě v prvním dějství přišla Galvasova chvíle. V levém kruhu mu nevadil les třineckých holí a rychlým švihem prvně překvapil Ondřeje Kacetla. Ve druhé části pak zvýraznil vedení podobnou trefou v přesilovce, pro změnu vyslanou z pravého kruhu. Zavěsil suverénně pod horní tyčku a Kacetlovi ukončil páteční šichtu.
Na bránu jsem ani neviděl, přiznal Galvas
Na tenhle gól Galvas dlouho nezapomene, na hlavě měl totiž helmu Marka Zachara. Jak to? „Při šarvátce mi urvali poutko u helmy, Zachy mi rychle půjčil svou a šel jsem na to, dal jsem góla. Je mi jedno, v jaké helmě hraju, já potřebuju jen stejnou hokejku. Ta helma mi byla trochu velká, na bránu jsem ani neviděl, možná i proto jsem trefil,“ vtipkoval. „Hned jsem ji Zachymu vrátil, nebyla mi moc příjemná,“ bavil se dál.
Dva góly vstřelil v extralize poprvé, myšlenka na hattrick mu do hlavy nelezla. „Áda Musil říkal, že můj první gól tečoval dresem, takže ne,“ usmíval se.
Pár desítek hodin před páteční bitvou s bráchou jej zastihla příjemná zpráva. Kouč Radim Rulík mu telefonoval oficiální pozvánku na únorový kemp před olympijskými hrami v Karlových Varech. Galvas a jeho další tři parťáci z nedávného MS dvacítek (Mařík, Sikora, Hoch) doplní evropskou část národního mužstva. Olomoucký rodák neskrýval potěšení. „Je paráda, že dostaneme šanci i my mladší kluci. Ale jen si zatrénuju, víc bych v tom neviděl,“ reagoval.
Že by přece jen vymyslel nějakou cestičku, jak se do Milána přece jen dostat, to prý ne. „Myslím, že mě na olympiádu nevezmou, i kdybych předváděl fantastické výkony,“ ušklíbl se.
Pohled Miroslava Horáka
Ať napodobí Havláta
Kousek, jaký se podařil před 26 roky Martinu Havlátovi, se opakovat nebude, ale podobný unikátní počin by se vydařit mohl. Tenkrát před čtvrt stoletím osmnáctiletý multitalent vyhrál šampionát dvacítek ve Švédsku, aby se o pár měsíců později stal mistrem světa i s áčkem v Petrohradu. Věřím, že Tomáš Galvas dostane od Radima Rulíka příležitost podobnou té, jakou tenkrát Havlátovi věnoval Josef Augusta. Má to smysl. V nemálo ohledech devatenáctiletý bek začíná přerůstat extraligu, šanci v jarní přípravě si jednoznačně zaslouží. I pro jeho kariérní budoucnost to bude plus. A nemusel by být zdaleka sám. Pozvánka na kemp před ZOH čerstvě přišla i Petru Sikorovi, což je další adept na repre úbor do Švýcarska.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž