Hradci se vrací dříve klíčový muž: Žádný průser, což byl cíl. Další plán Pavelka nezná
Po dubnovém vypadnutí ze semifinále play off zmizel. Obránce Tomáš Pavelka (32) chyběl Hradci vlivem rodinných důvodů tři čtvrtě roku. Při výhře 1:0 s Kladnem se včera konečně vrátil. „Je to důležité hlavně pro něj, dlouho nehrál. Samozřejmě i pro nás dobře, že máme dalšího obránce,“ chválil si hradecký asistent Petr Koukal, jehož mužstvo postihla rozsáhlejší marodka. O to důležitější byl comeback protřelého beka, dříve kapitána Mountfieldu.
Jak jste si extraligový návrat užil?
„Na jednu stranu jsem se cítil dobře, že jsem mohl být konečně na ledě. Ale pauza byla přece jen dlouhá, tělo a hlava si musí zvykat na tempo. Jsem hrozně rád, že jsem začal výhrou.“
Čím jste pauzu strávil?
„Dělal jsem všechno možné, za devět měsíců toho stihnete spoustu. Věnoval jsem se rodině, hodně jsem trénoval. Přesto jsem byl před prvním zápasem obzvlášť nervózní.“
Předpokládám, že jste na tým už dříve působil jako mentor, i když jste na ledě být nemohl.
„Musíte se zeptat kluků, jak jsem na ně působil. Ale ano, v kabině jsem byl. Snažil jsem se být zkrátka součástí týmu.“
Jde ve vašem případě aktuálně hlavně o fyzičku?
„Herní kondice chybí. Tu nenaženete nikde na kole nebo při běhání na ovále. Musíte si ji vyhrát, chybí mi to, pauza byla dlouhá. Nějak jsem zápas odťapal, ale nebyl z toho žádný průser, což byl můj aktuální cíl.“
Pomohl start za Kolín, v jehož dresu jste ve středu sehrál 20 minut?
„Rozhodně. Jsem rád, že mě do týmu vzali, že mi dali šanci a ice time. Uvidíme, co bude dál, jestli si tam ještě nedám pár zápasů. Plán do budoucna neznám, teď byla v Hradci marodka, měl jsem možnost naskočit, ale uvidíme.“
Jak hodnotíte těsnou výhru 1:0 s Kladnem?
„Trošku jsme se připravovali, že půjde o urputný zápas a vyhraje ten, kdo výsledek ubojuje. Využili jsme důrazem na brankovišti jednu z přesilovek, takže super. Standa v bráně výborně, pochytal spoustu šancí. Šli jsme do toho s tím, že chceme být lepší v bojovnosti, odhodlanosti.“
Zaslouží brankář Stanislav Škorvánek speciální pochvalu?
„Rozhodně, drží nás celou sezonu. Byl jsem na všech zápasech a vím, že je jeden z nejdůležitějších článků. Díky němu máme bodů, kolik máme, zase to předvedl. Klobouk dolů za nulu, ani nevím, kolikátá už byla. Sedmá? Skvělé, nemám slov.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž