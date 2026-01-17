Olomouci přeju novou halu, říká nezmar Ondrušek (39). Veterána nic nebolí, jen špatně spí
Sestavu hokejové Olomouce si bez Jiřího Ondruška (39) snad ani nelze představit. Na Hané je za legendu, kterou podtrhlo čerstvých 1100 odehraných zápasů v extralize. „Číslo je to velké,“ uznal obránce. Po sezoně mu končí smlouva, to už mu bude čtyřicet let. Na konec kariéry ale nyní nemyslí. Zdraví drží, tak proč nehrát dál.
V jaké kondici jste na prahu čtyřicítky?
„Nic mě nebolí. Nemám žádné zdravotní problémy. Je to spíš o hlavě, mentální připravenosti. Regenerace už je horší. To je jediné, co v tom věku cítím. Všechno mám v původním stavu, bez operací. (klepe na stůl) Zatím dobrý. Svalovým zraněním se asi dá předcházet. V mládí jsem na sobě dost pracoval, byl jsem na kariéru dobře připravený. Ale samozřejmě potřebujete i štěstí.“
Co motivace?
„Tu mám furt. V tomto věku si člověk víc uvědomuje zodpovědnost za tým. Víc prožíváte nezdary a období, kdy se nedaří. Pár let už jsem v šatně nejstarší. Když se prohrává, většinou chodím na rozhovory já. Když neví, koho vzít, pošlou mě…Tohle je nějaká zátěž, není to pro mě příjemné.“
Co ještě vám vadí?
„Přece jen člověk ve čtyřiceti hůř spí, častěji se budí nevyspaný. Když přijedeme domů ze zápasu ve dvě ráno a musíte vstávat na trénink…Do toho škola, školka dětí. Kolem třiatřicítky jsem si říkal, že je to možná moje poslední sezona. (úsměv) Když jsem začínal, čekalo se, že hráči ve třiatřiceti budou pomalu končit. Dneska je životnost hokejistů delší. Není to v přípravě takový dril, že všichni dělají všechno a čím víc, tím líp. A kdo nemůže, může ještě třikrát. Jsou individuální tréninky a zohledňuje se stav hráčů v dané situaci.“
1100 utkání? Chtěl jsem to v Olomouci posouvat
Pokazily vám Karlovy Vary výhrou 5:1 páteční jubileum?
„Jubileum úplně neřeším. Chystal jsem se na zápas, který jsme chtěli vyhrát. Ale oni byli lepší. Už v přípravě jsme pozorovali, že Vary to mají hodně postavené na bruslení. Asi jsme si s tím neporadili. Těžko bych hledal disciplínu, ve které bychom byli lepší než soupeř. Po druhé třetině jsme to chtěli otočit, ale od prvního střídání třetí třetiny jsme se k ničemu moc nedostali. Vyloženou šanci jsme ani neměli. Oni si to pohlídali, moc nás nepouštěli do předbrankového prostoru. Hráli dobře, byli důrazní.“
Jak jste dokráčel k takové porci utkání?
„Začínal jsem jako mladý v první lize. Jakmile jsem nabral nějaké zkušenosti, hráli jsme špičku soutěže. V rámci první ligy by přesun pro mě nedával smysl, nešel bych za lepším. Když jsem měl tendence odejít do extraligy a neměl ještě rodinu a děti, vždycky to ztroskotalo na tabulkové ceně. Pro extraligový tým šlo o velkou částku za hráče, který nebyl v nejvyšší soutěži ozkoušený. Proto si radši stáhli někoho ze zahraničí. Teď je to jednodušší, existuje varianta třeba ročního hostování. To tehdy nebylo. Naštěstí se pak stal zázrak a postoupili jsme s Olomoucí. Založil jsem rodinu a už jsem neměl nutkání se někam přemístit. Chtěl jsem to posouvat tady. Když se to všechno sečte, vzniklo z toho tohle číslo.“
Dá se ještě o kus posunout?
„Nevím. Do konce letošní sezony zbývá pár zápasů. Chceme fanouškům trošku spravit chuť po té loňské. Extraliga se každý rok posouvá. Deset let zpátky neexistovalo, aby přišli do Česka z ciziny takoví hráči. Buď se člověk zaklimatizuje, anebo skončí. Přál bych si, aby měla Olomouc novou halu, lepší podmínky pro mládež, druhou ledovou plochu a aby byla v první polovině tabulky. Aby před sezonou všichni neříkali, že bude hrát o baráž.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž