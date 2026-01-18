Třinecký Galvas: Na bráchu byla radost se dívat. Škoda, že proti nám… NHL si ho všimla
Na libereckém ledě se při páteční extralize sešlo hned šest sourozenců, přičemž o největší pozornost se postaral ten nejmladší – devatenáctiletý Tomáš Galvas. Žádné překvapení, účastník stříbrného mistrovství světa v Minnesotě je momentálně jedním z nejsledovanějších českých hokejistů, velikou budoucností na defenzivním postu. A vzorem pro mraky dalších mladých hráčů, kteří nevyrostou do 190 centimetrů a nenaberou metrák nebo lehce pod něj.
Galvas se svými 177 centimetry a 75 kilogramy názorně dokazuje, že špičkový hokej lze hrát i s úplně jinými parametry. Během pár měsíců se kreativní bek dostal do pozice, kdy jej experti vidí jako jasnou součást květného mistrovství světa a mnozí by ho rádi viděli už na únorové olympiádě v Miláně. Na ní by den před duelem s Kanadou oslavil dvacetiny. Musí si však počkat nehledě na aktuální formu a na daleko větší potenciál než mnozí jiní nominovaní.
Atmosféru dospělého národního týmu nasaje aspoň při předolympijském kempu v Karlových Varech, kde se zkraje února začne připravovat evropská část milánské sestavy. A vedle Galvase dostali pozvánku Petr Sikora, Štěpán Hoch a Matyáš Mařík.
Člen All-Stars týmu na šampionátu dvacítek nasypal v Třinci v pátek dva pěkné góly z pozic, kde obvykle čekáte útočníky. Ale to přesně je on, to je jeho pozice a hra. Z dálky od modré góly nedává, a kdo ví, zda někdy bude. Na tvrdé dalekonosné střele musí pořádně zapracovat. Ovšem jinak? Klasa. Schopnostmi útočník s vynikající kreativními dovednostmi a talentem pro finální střelu v ideální čas. Ve chvíli, kdy má gólman zavřený výhled. Dost často Galvas dělá z brankářů pouhé čekatele, zda je puk trefí.
Tomášův o sedm let starší bratr Jakub přiznal, že jméno libereckého pokladu se stalo nemalou součástí přípravy Ocelářů na zápas. „Určitě,“ přikývl. „Má skvělý pohyb, je třeba si na něj dávat pozor, už v takovém věku dokáže mít velký dopad na hru týmu,“ přidal Jakub Galvas.
Sám svým spoluhráčům radil protihru, která jde takříkajíc proti rodinným zájmům. Parťáky upozorňoval na možná okénka v Tomášově hře, ale zůstalo jen u nedotažených plánů. „On je úplně jiný hokejista než já. Je orientovaný hodně do ofenzivy, ve hře je bezstarostný. Klukům jsem v kabině říkal, že toho můžeme využít, ale on byl před námi on a všeho využil on,“ popsal vývoj duelu, do nějž Tomáš Galvas vstoupil vstřelenými góly na 2:1 a 4:1.
Změnili skauti NHL názor?
Zároveň šlo na Jakubovi vidět, že měl z Tomášovy předvedené produkce radost, byť tlumenou bodovou nulou na kontě. „Bylo to od něj skvělé, přivezl si formu z mistrovství světa, byla radost se na něj dívat. Škoda, že mu to vyšlo zrovna proti nám. Ale přeju mu, ať se mu daří i dál. Pokud má na to se takhle ukázat dál, je to super,“ uznal Jakub Galvas.
Ten si v ročníku 2021/22 střihnul šest zápasů v NHL za Chicago Blackhawks, další na farmě v AHL. V souvislosti s elitní světovou ligou se s Tomášem Galvasem dokola mluví o nechuti zámořských týmů rezervovat si ve vstupním draftu nevysoké a lehké hráče, proto také olomoucký rodák dražbou talentů neprošel.
Zkušenější z hokejového rodu se však domnívá, že si skauti klubů NHL upravili obrázek na nedávném juniorském šampionátu, kde Tomáš patřil k nejlepším obráncům. Dveře se mu mohou otevřít letos nebo později, kdy si bude moci vybírat z eventuálních nabídek. „Věřím, že teď na mistrovství ukázal, co v něm je, a že týmy si toho všimly. Myslím, že mu poslední dvacítky mohou do budoucna pomoci,“ domnívá se Jakub Galvas, jenž se nedomnívá, že by mu nynější humbuk měl zamotat hlavu. „Věřím, že bude makat dál a že to bude dobré.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž