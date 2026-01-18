Jak Kladno udrželo největší oporu. Tvoří se nová éra, která mě lákala, říká Brízgala
Za Kladno nastupuje brankář Adam Brízgala s přestávkami už sedmým rokem. Sedmadvacetiletý gólman zažil návrat slavné značky z první ligy i poslední sezony s cílem vyhnout se baráži. Jen zkušenost v extraligové vyřazovací části stále chybí – když ji hráli v roce 2013 Rytíři naposledy, bylo Brízgalovi patnáct a působil v mládeži Sparty. I to je důvodem, proč nechtěl utíkat od započaté práce a s mužstvem nedávno podepsal pro příští ročník. „Tým na play off letos máme,“ věří.
Náhradníci vedle něj se protáčí skoro stejně často jako kulička ve Vegas. Tam mimochodem působila současná kladenská dvojka Oscar Danks. S NHL měl kromě Švéda zkušenosti už také jeden z předchozích záskoků Landon Bow, z dlouhodobého hlediska však nikdo nedokáže schopnosti Adam Brízgaly plnohodnotně nahradit, natož předčit.
Pražský rodák jako důkazní materiál nepotřebuje bůhvíjaké resumé předchozích štací. Stačí předváděné výkony. V pátek modrobílí padli po vcelku bezkrevném představení 0:1 v Hradci Králové a nejlepším mužem na place byl znovu 182 centimetrů vysoký muž v kleci. Cenu pro hvězdu zápasu si odnesl pošesté, ze spoluhráčů je na tom lépe jen Miroslav Forman (7).
Stále perspektivního brankáře letos s dobíhajícím kontraktem teoreticky mohlo lákat zahraničí. Přesto zůstal na místě, které dobře zná. A taky při práci pod majitelem Tomášem Drastilem, kdy by mělo Kladno postupnými krůčky stoupat tabulkou a zapomínat na chmury předchozích sezon.
„Změny jsou hodně výrazné. Postupně se tým buduje, vize je dlouhodobější. Není to tak, že z roku na rok budeme první v tabulce. Nastává nová éra, což mě lákalo. Jsem rád, že můžu být její součástí. Obecně si myslím, že máme lehčí hlavu než v minulých letech, kdy to bylo trošku trápení na dně. Když se hraje o vyšší příčky, hokej je mnohem zábavnější,“ prozradil Brízgala.
Prohra s Hradcem? Bolí hodně
S Rytíři zůstane minimálně do léta příštího roku. Pro klub velká spása. Aktuálně se někdejší gólman Sparty, Motoru nebo Poruby nachází na čtvrtém místě ligových statistik v rámci úspěšnosti zákroků, kde vykazuje hodnotu 92,5 %. Oplývá i vynikající momentální formou, když při předchozích čtyřech vystoupeních inkasoval pětkrát z rovné stovky střel.
Rytíři si tak po třináctileté odmlce nárokují play off nejvyšší soutěže. „Cílem bylo už před sezonou. Myslím, že tým na to letos máme, bohužel jsme měli výsledkové výpadky, které nás udržely dole. Pořadí je nahuštěné, budeme bojovat do posledního zápasu. I když vyhrajeme, nedaří se nám odskočit na nějaký výrazný bodový rozdíl,“ přemítal Brízgala.
Kladnu do konce základní části zbývá deset zápasů, po pátečním programu se srovnal na 52 bodech s Mladou Boleslaví. Tabulkový soused má ovšem utkání k dobru. Právě mezi těmito mančafty zřejmě proběhne hlavní střet o dvanácté místo, poslední postupové. Litvínov na oba ztrácí devět bodů, jeho situace je nejsložitější. Nyní jedenáctá Olomouc živí nejen na Rytíře sedmibodový náskok.
Pro Brízgalu se extraligová šichta s vyššími ambicemi zásadně nemění. Do branky chodí stejně nastavený, jako když se Kladno koupalo u spodku tabulky bez velké šance na změnu svého postavení. V kabině se teď přesto sčítá každý bod, aby tým po letech soužení našel aspoň naději v podobě předkola play off. Právě proto se tak těžko koušou ztráty, jakou byla ta páteční 0:1 s Mountfieldem HK.
„Bolí to hodně. Těžký, vyrovnaný zápas. Gól, který jsme dostali? Podle mě smolný, takový uskákáný. Upřímně nevím, jestli se s ním dalo udělat něco lépe. Mrzí mě, že se nám nepodařilo proměnit některou z šancí, ke konci jich pár bylo. Body mohly být hodně důležité,“ zamyslel se Brízgala.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž