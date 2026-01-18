Extraliga ONLINE: Kolaps diváka ve Vítkovicích, pomoc dopadla úspěšně! Zápas bude pokračovat
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
Pardubice – České Budějovice: po první třetině, stav 1:0
První třetina je za námi, k vidění je průměrný hokej. Divím se, že v roli nehrajícího sedmého obránce vidíte Romana Vráblíka, už podruhé za sebou. Pětatřicetiletý mazák Motoru přitom předvádí v sezoně nadprůměrné výkony, určitě výraznější než někteří jiní beci týmu. Nemá problém blokovat tvrdě střely soupeře a je velmi slušně produktivní i směrem dopředu (4+8 ve 40 zápasech).
Plzeň – Hradec Králové: 26:16, stav 2:1
Z nenápadné akce Mountfield snížil. Jakub Pour vypálil a před brankou se nejlíp zorientoval Petr Hašek. Plzeň přitom ve druhé třetině pokračovala v krasojízdě, měla tři dobré šance. Trefa na 2:1 přišla z ničeho nic.
Karlovy Vary - Sparta: 34:09, stav 3:1
Sparta se nadechuje. Filip Chlapík našel z rohu mezi kruhy Devina Shora, který zamířil přesně. Hosté snižují z jedné z mála šancí ve druhé třetině.
Vítkovice - Kometa Brno: zápas přerušen za stavu 0:2
První pomoc dopadla úspěšně! Fanoušek je převážen do nemocnice, zápas bude pokračovat po krátkém rozbruslení.
Pardubice – České Budějovice: 18:02, 1:0
Dynamo se v první přesilová hře trápilo, čtyřka Motoru byla dobře postavená, pak ale v druhé směně napřáhl od modré Daniel Gazda a skvělou dělovkou trefil horní roh Kloučkovy branky.
Vítkovice - Kometa Brno: přerušeno za stavu 0:2
Indisponovaného diváka odnášejí z hlediště, doprovází ho potlesk. Bližší informace k záchranné akci samozřejmě v tuto chvíli nejsou. Policisté záměrně zakrývali výhled. Čeká se na další informace ohledně případného pokračování v zápase.
Karlovy Vary - Sparta: 29:13, stav 3:0
Sparta si pod sebou vyloučeními podřezává větev, další přesilovku potrestal tvrdou ranou Jiří Černoch. Na střídačku okamžitě míří puk, protože karlovarský kapitán dal stý gól v extralize.
Pardubice – České Budějovice: 13:30, stav 0:0
Pardubický univerzál Miguel Tourigny teď v obrovské šanci (ale i rychlosti) nestihl sladit ruce a i když měl gólmana Milana Kloučka po blafáku překonaného, trefil jen tyčku. V ochozech to jen zahučelo.
Karlovy Vary - Sparta: 28:39, stav 2:0
S tresty se roztrhl pytel, na trestné lavici Sparty vedle sebe sedí Jakub Sirota, Jiří Pospíšil (za Kryštofa Hrabíka) a nově také Martins Dzierkals. Další hráč už by se vedle nich vešel jen na stojáka.
Liberec - Litvínov: 27:32, stav 4:0
Tygří kanonáda pokračuje, čtvrtý zásah do sítě Vervy přidal Filip Jansa.
Karlovy Vary - Sparta: 27:32, stav 2:0
Energie první výhodu pět na tři rychle využila, když se trefil Janis Jaks. Druhá přesilovka je ale rychle utlumena. David Šťastný vyfasoval za zásah vysokou holí čtyři minuty.
Karlovy Vary - Sparta: 27:19, stav 1:0
Kryštof Hrabík v rohu kluziště ostře dohrál Ondřeje Beránka a hned se na něj sesypali hráči Varů. Sudí už během komerční přestávky odešli přezkoumat incident na video a sparťanského útočníka poslali předčasně do kabin. Situace je pro hosty o to horší, že už předtím fauloval Jakub Sirota, takže se budou dvě minuty bránit ve třech. Při odjezdu do kabiny se na Hrabíka snesl z tribun hlasitý pískot.
Vítkovice - Kometa: 26:40, stav 0:2
V hledišti vládne zmatek. Fanoušci Komety se ozvali, když viděli poměrně pozdě přicházející záchranáře, vítkovičtí nevoli hostů nepochopili a také se rozčilují. Stále probíhá první pomoc. Zápas je přerušen. Hráči v tuhle chvíli odešli do kabin.
Pardubice – České Budějovice: 5:20, stav 0:0
Adam Kubík mohl otevřít skóre z úniku na Romana Willa, ale ten proti němu vyhrál pohotovým zákrokem lapačkou. Budějovický útočník čeká na gól od 19. Prosince, to se trefil proti Kladnu, kam má po sezoně zamířit.
Vítkovice - Kometa: 26:40, stav 0:2
Hokej jde na chvíli stranou, utkání v Ostravě přerušuje zranění či kolaps diváka, zatím není jasné, co přesně se stalo. Fanoušci z hlediště se ozývali, což zaregistrovali i hráči Komety, donutili rozhodčího přerušit hru. Snad všechno dopadne dobře...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž