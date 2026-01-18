Předplatné

Extraliga ONLINE: Kolaps diváka ve Vítkovicích, pomoc dopadla úspěšně! Zápas bude pokračovat

Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Hráči Karlových Varů se radují z gólu
Další tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Trenér Karlových Varů Pavel Patera
Souboj Karlových Varů se Spartou
Souboj Karlových Varů se Spartou
Hokejisté Třince se radují z gólu
Tipsport extraliga
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.

Online přenos - Redaktoři iSportu komentují 43. kolo extraligy
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:36

Pardubice – České Budějovice: po první třetině, stav 1:0

První třetina je za námi, k vidění je průměrný hokej. Divím se, že v roli nehrajícího sedmého obránce vidíte Romana Vráblíka, už podruhé za sebou. Pětatřicetiletý mazák Motoru přitom předvádí v sezoně nadprůměrné výkony, určitě výraznější než někteří jiní beci týmu. Nemá problém blokovat tvrdě střely soupeře a je velmi slušně produktivní i směrem dopředu (4+8 ve 40 zápasech).

Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 17:35

Plzeň – Hradec Králové: 26:16, stav 2:1

Z nenápadné akce Mountfield snížil. Jakub Pour vypálil a před brankou se nejlíp zorientoval Petr Hašek. Plzeň přitom ve druhé třetině pokračovala v krasojízdě, měla tři dobré šance. Trefa na 2:1 přišla z ničeho nic.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:34

Karlovy Vary - Sparta: 34:09, stav 3:1

Sparta se nadechuje. Filip Chlapík našel z rohu mezi kruhy Devina Shora, který zamířil přesně. Hosté snižují z jedné z mála šancí ve druhé třetině.

Důležitý moment
18. ledna 2026 · 17:31

Vítkovice - Kometa Brno: zápas přerušen za stavu 0:2

První pomoc dopadla úspěšně! Fanoušek je převážen do nemocnice, zápas bude pokračovat po krátkém rozbruslení.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:28

Pardubice – České Budějovice: 18:02, 1:0

Dynamo se v první přesilová hře trápilo, čtyřka Motoru byla dobře postavená, pak ale v druhé směně napřáhl od modré Daniel Gazda a skvělou dělovkou trefil horní roh Kloučkovy branky.

Gólová radost hráčů Pardubic
Gólová radost hráčů Pardubic
Důležitý moment
18. ledna 2026 · 17:28

Vítkovice - Kometa Brno: přerušeno za stavu 0:2

Indisponovaného diváka odnášejí z hlediště, doprovází ho potlesk. Bližší informace k záchranné akci samozřejmě v tuto chvíli nejsou. Policisté záměrně zakrývali výhled. Čeká se na další informace ohledně případného pokračování v zápase.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:25

Karlovy Vary - Sparta: 29:13, stav 3:0

Sparta si pod sebou vyloučeními podřezává větev, další přesilovku potrestal tvrdou ranou Jiří Černoch. Na střídačku okamžitě míří puk, protože karlovarský kapitán dal stý gól v extralize.

Hráči Karlových Varů se radují
Hráči Karlových Varů se radují
Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:22

Pardubice – České Budějovice: 13:30, stav 0:0

Pardubický univerzál Miguel Tourigny teď v obrovské šanci (ale i rychlosti) nestihl sladit ruce a i když měl gólmana Milana Kloučka po blafáku překonaného, trefil jen tyčku. V ochozech to jen zahučelo.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:22

Karlovy Vary - Sparta: 28:39, stav 2:0

S tresty se roztrhl pytel, na trestné lavici Sparty vedle sebe sedí Jakub Sirota, Jiří Pospíšil (za Kryštofa Hrabíka) a nově také Martins Dzierkals. Další hráč už by se vedle nich vešel jen na stojáka.

Jiří Pospíšil, Jakub Sirota a Martinš Dzierkals na trestné lavici
Jiří Pospíšil, Jakub Sirota a Martinš Dzierkals na trestné lavici
18. ledna 2026 · 17:21

Liberec - Litvínov: 27:32, stav 4:0

Tygří kanonáda pokračuje, čtvrtý zásah do sítě Vervy přidal Filip Jansa.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:19

Karlovy Vary - Sparta: 27:32, stav 2:0

Energie první výhodu pět na tři rychle využila, když se trefil Janis Jaks. Druhá přesilovka je ale rychle utlumena. David Šťastný vyfasoval za zásah vysokou holí čtyři minuty.

Hráči Karlových Varů se radují
Hráči Karlových Varů se radují
Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:16

Karlovy Vary - Sparta: 27:19, stav 1:0

Kryštof Hrabík v rohu kluziště ostře dohrál Ondřeje Beránka a hned se na něj sesypali hráči Varů. Sudí už během komerční přestávky odešli přezkoumat incident na video a sparťanského útočníka poslali předčasně do kabin. Situace je pro hosty o to horší, že už předtím fauloval Jakub Sirota, takže se budou dvě minuty bránit ve třech. Při odjezdu do kabiny se na Hrabíka snesl z tribun hlasitý pískot.

Důležitý moment
18. ledna 2026 · 17:12

Vítkovice - Kometa: 26:40, stav 0:2

V hledišti vládne zmatek. Fanoušci Komety se ozvali, když viděli poměrně pozdě přicházející záchranáře, vítkovičtí nevoli hostů nepochopili a také se rozčilují. Stále probíhá první pomoc. Zápas je přerušen. Hráči v tuhle chvíli odešli do kabin.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:12

Pardubice – České Budějovice: 5:20, stav 0:0

Adam Kubík mohl otevřít skóre z úniku na Romana Willa, ale ten proti němu vyhrál pohotovým zákrokem lapačkou. Budějovický útočník čeká na gól od 19. Prosince, to se trefil proti Kladnu, kam má po sezoně zamířit.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 17:12

Vítkovice - Kometa: 26:40, stav 0:2

Hokej jde na chvíli stranou, utkání v Ostravě přerušuje zranění či kolaps diváka, zatím není jasné, co přesně se stalo. Fanoušci z hlediště se ozývali, což zaregistrovali i hráči Komety, donutili rozhodčího přerušit hru. Snad všechno dopadne dobře...

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň41193712113:8570
3Třinec42196116127:10870
4K. Vary41203315106:10469
5Liberec41192614109:9967
6Mountfield41186116105:9767
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice44174320117:13162
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc43173221100:12459
12Kladno42134520104:11652
13M. Boleslav4114342084:11052
14Litvínov4311342593:14043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

