Hokejisté Liberce ve 43. kole extraligy porazili na domácím ledě Litvínov 4:1, Kladno si poradilo s Olomoucí 2:0 a Sparta udolala Karlovy Vary 4:3 po nájezdech. Stejné rozuzlení nabídl i duel Plzně s Hradcem Králové, když individuální disciplínu zvládli lépe hosté a zvítězili 3:2. V utkání Vítkovic s Kometou zkolaboval divák, pomoc proběhla úspěšně, takže se po krátkém přerušení pokračovalo dál. Z výhry se nakonec radoval brněnský celek. Mladá Boleslav hostí Třinec a Pardubice čelí Českým Budějovicím. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.
Mladá Boleslav - Třinec: konečný stav 4:3n
Výhru z dramatického duelu bere nakonec Mladá Boleslav.
Pardubice – České Budějovice: 58:20, stav 4:1
Teď výborný blok Tomáše Dvořáka po tvrdé střele Adama Kubíka. To bude chtít hodně ledu. Ale to je přesně ono. Rozhodnutý zápas a přesto si plníte svůj úkol.
Vítkovice - Kometa: konečný stav 2:3p
Brněnský celek vedl už o dva góly, domácí ale srovnali, rozhodnutí tak přineslo prodloužení, ve kterém byli úspěšní hosté a odváží si výhru.
Pardubice – České Budějovice: 56:34, stav 4:1
Romanu Červenkovi se nechce na trestnou lavici, kroutí hlavou. Sudí jej vyloučili poté, co sekl do hokejky Martinu Beránkovi, jehož náčiní nevydrželo a zlomilo se. Zlepší si hosté gólem částečně náladu před cestou domů?
Pardubice – České Budějovice: 56:01, stav 4:1
Američan Hunter Fejes si nevede špatně, jeho úkoly jsou především defenzivní, ale teď ukázal, co dovede. Vystartoval po zdánlivě ztraceném kotouči do hloubi budějovického pásma a díky otravování soupeře docílil toho, že se odehraje buly před Kloučkem. Vyhrané vhazování pro Sedlákovo komando. Důležitý detail.
Plzeň – Hradec Králové: konečný stav 2:3n
Hradec Králové i počtvrté v sezoně porazil Plzeň. V první sérii vytáhli hosté jako žolíka Steva Mosese, který hrál za Mountfield první zápas a v této sezoně dal dosud ve 28 zápasech jen jeden gól. Jeho míchanice Malíka nepřekvapila. Nájezdníci se trápili, až v páté sérii se trefil k tyči Jakub Pour. Ani Michal Teplý po něm neproměnil, druhý bod si odvezli Východočeši.
Plzeň – Hradec Králové: 65:00, stav 2:2
Domácí zariskovali až v závěru prodloužení, kdy Malík ujel z ledu, a dvacet sekund hráli pět na tři. Gól to nepřineslo, i tenhle zápas rozhodnou samostatné nájezdy.
Karlovy Vary - Sparta: konečný stav 3:4n
Devin Shore přidal ke dvěma gólům ze hry dva proměněné nájezdy a rozhodl o velkém obratu Sparty. Z trestné k němu okamžitě zamířil kapitán Filip Chlapík a objal ho.
Plzeň – Hradec Králové: 63:55, stav 2:2
Komplikace pro hosty. Mountfield hrál v prodloužení ve čtyřech. Na trestnou lavici usedl Aleš Jergl. Domácí si vzali oddechový čas. Malík zůstal v brance, hrají dál ve čtyřech.
Pardubice – České Budějovice: 46:27, stav 4:1
Tak tohle se nepovedlo. Tedy z pohledu Motoru. Hosté promrhali dvojnásobnou početní výhodu, ba co víc, z trestné lavice naskakující Lukáš Sedlák prchnul do sóla a nad lapačku překonal Milana Kloučka. Kouč Ladislav Čihák si na střídačce jen odplivl…
Liberec - Litvínov: konečný stav 4:1
Liberec si na domácím ledě jasně poradil s Vervou.
Kladno - Olomouc: konečný stav 2:0
Kladno si doma připsalo důležitou výhru.
Pardubice – České Budějovice: 44:45, stav 3:1
Ideální šance pro Motor snížit na 2:3, protože hosté dostali k dispozici 95 sekund trvající přesilovku pět na tři po Miklišově faulu vysokou holí (2+2).
Plzeň – Hradec Králové: 60:00, stav 2:2
K rozhodnutí byl dvakrát blízko Mountfield. Jakub Pour se hnal sám na Malíka, ale kličkou do forhendu na něj nevyzrál, stejně jako Jordann Perret střelou z otočky. Půl minuty před koncem pálil z dobré pozice Jan Schleiss, ale hradecký Škorvánek jeho ránu zkrotil vyrážečkou.
Vítkovice - Kometa: 49:47, stav 2:2
V Ostravě je vyrovnáno, Vítkovice v průběhu třetí třetiny smazaly dvoubrankové manko. Svůj dvaačtyřicátý kanadský bod v sezoně zapsal kanadský útočník Anthony Nellis, jenž projel okolo tří hráčů soupeře a precizní přihrávkou pak vybídl Chada Yetmana. Elitní vítkovický centr je po Romanu Červenkovi momentálně druhým nejproduktivnějším hráčem v extralize.
