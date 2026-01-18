Předplatné

Extraliga ONLINE: Tohle se Motoru nepovedlo, kouč si na střídačce jen odplivl

Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportuZdroj: koláž iSport.cz
Tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Hráči Karlových Varů se radují z gólu
Další tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Trenér Karlových Varů Pavel Patera
Souboj Karlových Varů se Spartou
Souboj Karlových Varů se Spartou
Hokejisté Třince se radují z gólu
37
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (10)

Hokejisté Liberce ve 43. kole extraligy porazili na domácím ledě Litvínov 4:1, Kladno si poradilo s Olomoucí 2:0 a Sparta udolala Karlovy Vary 4:3 po nájezdech. Stejné rozuzlení nabídl i duel Plzně s Hradcem Králové, když individuální disciplínu zvládli lépe hosté a zvítězili 3:2. V utkání Vítkovic s Kometou zkolaboval divák, pomoc proběhla úspěšně, takže se po krátkém přerušení pokračovalo dál. Z výhry se nakonec radoval brněnský celek. Mladá Boleslav hostí Třinec a Pardubice čelí Českým Budějovicím. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.

Online přenos - Redaktoři iSportu komentují 43. kolo extraligy
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

18. ledna 2026 · 19:14

Mladá Boleslav - Třinec: konečný stav 4:3n

Výhru z dramatického duelu bere nakonec Mladá Boleslav.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 19:14

Pardubice – České Budějovice: 58:20, stav 4:1

Teď výborný blok Tomáše Dvořáka po tvrdé střele Adama Kubíka. To bude chtít hodně ledu. Ale to je přesně ono. Rozhodnutý zápas a přesto si plníte svůj úkol.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 19:12

Vítkovice - Kometa: konečný stav 2:3p

Brněnský celek vedl už o dva góly, domácí ale srovnali, rozhodnutí tak přineslo prodloužení, ve kterém byli úspěšní hosté a odváží si výhru.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 19:10

Pardubice – České Budějovice: 56:34, stav 4:1

Romanu Červenkovi se nechce na trestnou lavici, kroutí hlavou. Sudí jej vyloučili poté, co sekl do hokejky Martinu Beránkovi, jehož náčiní nevydrželo a zlomilo se. Zlepší si hosté gólem částečně náladu před cestou domů?

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 19:08

Pardubice – České Budějovice: 56:01, stav 4:1

Američan Hunter Fejes si nevede špatně, jeho úkoly jsou především defenzivní, ale teď ukázal, co dovede. Vystartoval po zdánlivě ztraceném kotouči do hloubi budějovického pásma a díky otravování soupeře docílil toho, že se odehraje buly před Kloučkem. Vyhrané vhazování pro Sedlákovo komando. Důležitý detail.

Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 19:07

Plzeň – Hradec Králové: konečný stav 2:3n

Hradec Králové i počtvrté v sezoně porazil Plzeň. V první sérii vytáhli hosté jako žolíka Steva Mosese, který hrál za Mountfield první zápas a v této sezoně dal dosud ve 28 zápasech jen jeden gól. Jeho míchanice Malíka nepřekvapila.  Nájezdníci se trápili, až v páté sérii se trefil k tyči Jakub Pour. Ani Michal Teplý po něm neproměnil, druhý bod si odvezli Východočeši.

Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 18:57

Plzeň – Hradec Králové: 65:00, stav 2:2

Domácí zariskovali až v závěru prodloužení, kdy Malík ujel z ledu, a dvacet sekund hráli pět na tři. Gól to nepřineslo, i tenhle zápas rozhodnou samostatné nájezdy.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 18:56

Karlovy Vary - Sparta: konečný stav 3:4n

Devin Shore přidal ke dvěma gólům ze hry dva proměněné nájezdy a rozhodl o velkém obratu Sparty. Z trestné k němu okamžitě zamířil kapitán Filip Chlapík a objal ho.

Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 18:54

Plzeň – Hradec Králové: 63:55, stav 2:2

Komplikace pro hosty. Mountfield hrál v prodloužení ve čtyřech. Na trestnou lavici usedl Aleš Jergl. Domácí si vzali oddechový čas. Malík zůstal v brance, hrají dál ve čtyřech.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 18:53

Pardubice – České Budějovice: 46:27, stav 4:1

Tak tohle se nepovedlo. Tedy z pohledu Motoru. Hosté promrhali dvojnásobnou početní výhodu, ba co víc, z trestné lavice naskakující Lukáš Sedlák prchnul do sóla a nad lapačku překonal Milana Kloučka. Kouč Ladislav Čihák si na střídačce jen odplivl…

18. ledna 2026 · 18:50

Liberec - Litvínov: konečný stav 4:1

Liberec si na domácím ledě jasně poradil s Vervou.

18. ledna 2026 · 18:50

Kladno - Olomouc: konečný stav 2:0

Kladno si doma připsalo důležitou výhru.

Miroslav Horák, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 18:49

Pardubice – České Budějovice: 44:45, stav 3:1

Ideální šance pro Motor snížit na 2:3, protože hosté dostali k dispozici 95 sekund trvající přesilovku pět na tři po Miklišově faulu vysokou holí (2+2).

Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 18:48

Plzeň – Hradec Králové: 60:00, stav 2:2

K rozhodnutí byl dvakrát blízko Mountfield. Jakub Pour se hnal sám na Malíka, ale kličkou do forhendu na něj nevyzrál, stejně jako Jordann Perret střelou z otočky. Půl minuty před koncem pálil z dobré pozice Jan Schleiss, ale hradecký Škorvánek jeho ránu zkrotil vyrážečkou.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 18:45

Vítkovice - Kometa: 49:47, stav 2:2

V Ostravě je vyrovnáno, Vítkovice v průběhu třetí třetiny smazaly dvoubrankové manko. Svůj dvaačtyřicátý kanadský bod v sezoně zapsal kanadský útočník Anthony Nellis, jenž projel okolo tří hráčů soupeře a precizní přihrávkou pak vybídl Chada Yetmana. Elitní vítkovický centr je po Romanu Červenkovi momentálně druhým nejproduktivnějším hráčem v extralize.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
20Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE 3. třetina
51Tipsport1,04800800Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň42193812115:8871
3Třinec43196216130:11271
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

Vstoupit do diskuze (10)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů