Extraliga ONLINE: Unikátní impotence Vítkovic. Ranař z Komety poslal soka na střídačku

Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Hráči Karlových Varů se radují z gólu
Další tvrdý střet v duelu Karlových Varů se Spartou
Trenér Karlových Varů Pavel Patera
Souboj Karlových Varů se Spartou
Souboj Karlových Varů se Spartou
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.

Online přenos - Redaktoři iSportu komentují 43. kolo extraligy
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:46

Karlovy Vary - Sparta: 20:00, stav 1:0

Třetí zápas v řadě schází v karlovarské sestavě kvůli zranění obránce Josef Myšák. Utkání se Spartou sleduje z novinářské tribuny. Na lavičce Energie dnes chybí i asistent trenéra David Moravec.

18. ledna 2026 · 16:42

Mladá Boleslav - Třinec: 7:48, stav 1:1

Hosté srovnali zásluhou Ondřeje Kovařčíka.

Hokejisté Třince se radují z gólu
Hokejisté Třince se radují z gólu
Pavel Bárta, redaktor iSport
18. ledna 2026 · 16:41

Plzeň - Hradec Králové 3:28, stav 1:0

Adam Měchura tečoval střelu Villeho Lajunena a otevřel skóre zápasu. Se 14 trefami je nejlepším střelcem Plzně. V dresu Hradce nastoupil po výměně z Mladé Boleslavi poprvé Steve Moses. Hraje v třetím útoku s Kohoutem a Štorhanzlem.

18. ledna 2026 · 16:39

Mladá Boleslav - Třinec: 6:05, stav 1:0

Filip Pyrochta otevřel skóre a Boleslav vede.

Filip Pyrochta se trefil proti Třinci
Filip Pyrochta se trefil proti Třinci
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:39

Vítkovice - Kometa: 19:48, stav 0:1

Tak to byl nepříjemný pohled. V oslabení skvěle vystihl ránu vítkovického Kanaďana Troocka brněnský brankář Aleš Stezka, ale puk ho zjevně zasáhl do krku. Těžce se sbírá, na pomoc musel přispěchat lékař, ale gólman už je na nohou. Tleskají i ostravští fanoušci.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:33

Vítkovice - Kometa: 15:42, stav 0:1

Další důrazný brněnský hit. Známý ranař z Komety Michal Gulaši poslal předčasně na střídačku vítkovického útočníka Lucase Edmondse. Švédovi s kanadským pasem to nakonec přišlo vhod, s dalším překonáváním mantinelu se neobtěžoval a nechal se vyměnit jiným hráčem.

18. ledna 2026 · 16:32

Liberec - Litvínov: 16:07, stav 2:0

Bílí Tygři navyšují náskok, gól si připsal Tomáš Galvas.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:27

Vítkovice - Kometa: 11:15, stav 0:1

Když v brněnském oslabení vyrážel dopředu hostující Jakub Flek, Jakub Zbořil jej zastavil ukázkovým hitem. Odchovance Komety si poté našel Libor Zábranský, oba se chvíli pošťuchovali, nicméně na shození rukavic nakonec nedošlo.

18. ledna 2026 · 16:22

Liberec - Litvínov: 10:07, stav 1:0

Domácí se ujali vedení, prosadil se Jaromír Pérez.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:15

Vítkovice - Kometa: 10:02, stav 0:1

Unikátní střeleckou impotenci zatím předvádějí Vítkovice. Za deset minut hry nedokázaly vyslat střelu na svého bývalého brankáře Aleše Stezku. Od rekordů jsou ovšem ještě hodně daleko - před čtyřmi lety zvládl Zlín za celý zápas jen sedm pokusů na cíl.

Libor Zábranský se raduje z gólu Komety
Libor Zábranský se raduje z gólu Komety
Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:06

Karlovy Vary - Sparta: 02:28, stav 1:0

Karlovy Vary odskakují do vedení a hostující kapitán Filip Chlapík se zlobí. V útočném pásmu se zapletl s Filipem Kofferem a Energie mezitím vyrazila do protiútoku, který proměnil Adam Lukošik. Chlapík si na druhé straně kluziště má co vyříkat s Kofferem.

Hráči Karlových Varů se radují z gólu
Hráči Karlových Varů se radují z gólu
Filip Ardon, redaktor iSport.cz
18. ledna 2026 · 16:02

Karlovy Vary - Sparta

Energie před začátkem zápasu oznámila na kostce prodloužení smlouvy s hlavním trenérem Pavlem Paterou. V klubu působí druhou sezonu, podle nového kontraktu by měl přidat další dvě. Kotel skanduje koučovo jméno.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň41193712113:8570
3Třinec42196116127:10870
4K. Vary41203315106:10469
5Liberec41192614109:9967
6Mountfield41186116105:9767
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice44174320117:13162
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc43173221100:12459
12Kladno42134520104:11652
13M. Boleslav4114342084:11052
14Litvínov4311342593:14043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

