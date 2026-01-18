Extraliga ONLINE: Unikátní impotence Vítkovic. Ranař z Komety poslal soka na střídačku
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
Karlovy Vary - Sparta: 20:00, stav 1:0
Třetí zápas v řadě schází v karlovarské sestavě kvůli zranění obránce Josef Myšák. Utkání se Spartou sleduje z novinářské tribuny. Na lavičce Energie dnes chybí i asistent trenéra David Moravec.
Mladá Boleslav - Třinec: 7:48, stav 1:1
Hosté srovnali zásluhou Ondřeje Kovařčíka.
Plzeň - Hradec Králové 3:28, stav 1:0
Adam Měchura tečoval střelu Villeho Lajunena a otevřel skóre zápasu. Se 14 trefami je nejlepším střelcem Plzně. V dresu Hradce nastoupil po výměně z Mladé Boleslavi poprvé Steve Moses. Hraje v třetím útoku s Kohoutem a Štorhanzlem.
Mladá Boleslav - Třinec: 6:05, stav 1:0
Filip Pyrochta otevřel skóre a Boleslav vede.
Vítkovice - Kometa: 19:48, stav 0:1
Tak to byl nepříjemný pohled. V oslabení skvěle vystihl ránu vítkovického Kanaďana Troocka brněnský brankář Aleš Stezka, ale puk ho zjevně zasáhl do krku. Těžce se sbírá, na pomoc musel přispěchat lékař, ale gólman už je na nohou. Tleskají i ostravští fanoušci.
Vítkovice - Kometa: 15:42, stav 0:1
Další důrazný brněnský hit. Známý ranař z Komety Michal Gulaši poslal předčasně na střídačku vítkovického útočníka Lucase Edmondse. Švédovi s kanadským pasem to nakonec přišlo vhod, s dalším překonáváním mantinelu se neobtěžoval a nechal se vyměnit jiným hráčem.
Liberec - Litvínov: 16:07, stav 2:0
Bílí Tygři navyšují náskok, gól si připsal Tomáš Galvas.
Vítkovice - Kometa: 11:15, stav 0:1
Když v brněnském oslabení vyrážel dopředu hostující Jakub Flek, Jakub Zbořil jej zastavil ukázkovým hitem. Odchovance Komety si poté našel Libor Zábranský, oba se chvíli pošťuchovali, nicméně na shození rukavic nakonec nedošlo.
Liberec - Litvínov: 10:07, stav 1:0
Domácí se ujali vedení, prosadil se Jaromír Pérez.
Vítkovice - Kometa: 10:02, stav 0:1
Unikátní střeleckou impotenci zatím předvádějí Vítkovice. Za deset minut hry nedokázaly vyslat střelu na svého bývalého brankáře Aleše Stezku. Od rekordů jsou ovšem ještě hodně daleko - před čtyřmi lety zvládl Zlín za celý zápas jen sedm pokusů na cíl.
Karlovy Vary - Sparta: 02:28, stav 1:0
Karlovy Vary odskakují do vedení a hostující kapitán Filip Chlapík se zlobí. V útočném pásmu se zapletl s Filipem Kofferem a Energie mezitím vyrazila do protiútoku, který proměnil Adam Lukošik. Chlapík si na druhé straně kluziště má co vyříkat s Kofferem.
Karlovy Vary - Sparta
Energie před začátkem zápasu oznámila na kostce prodloužení smlouvy s hlavním trenérem Pavlem Paterou. V klubu působí druhou sezonu, podle nového kontraktu by měl přidat další dvě. Kotel skanduje koučovo jméno.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž