ONLINE: Redaktoři iSportu komentují 43. kolo hokejové extraligy
Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu•Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž