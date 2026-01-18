Předplatné

Sledujte komentovaný online z extraligy s postřehy redaktorů iSportu
Tipsport extraliga
Hokejisté Pardubic ve 43. kole extraligy hájí sedmibodový náskok v čele tabulky, soupeřem vicemistrovského týmu jsou desáté České Budějovice. Plzeň a Třinec se na dálku utkají o druhé místo - Západočeši přivítají šestý Hradec Králové a pokusí se ho poprvé v sezoně porazit, Oceláři se představí na ledě předposlední Mladé Boleslavi. Sledujte komentovaný ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo ze stadionů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň41193712113:8570
3Třinec42196116127:10870
4K. Vary41203315106:10469
5Liberec41192614109:9967
6Mountfield41186116105:9767
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice44174320117:13162
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc43173221100:12459
12Kladno42134520104:11652
13M. Boleslav4114342084:11052
14Litvínov4311342593:14043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

