Křik z tribun, ve Vítkovicích oživovali diváka. Úspěšná akce, tleskal celý stadion
Přijdou dny, kdy největšími hrdiny zápasu nejsou hráči ani trenéři. Jeden takový nastal ve Vítkovicích. Ve 27. minutě hokejové vřavy mezi domácími a Kometou začal boj, který dalece přesahoval mantinely i zdi haly. Spustila se totiž akce k záchraně života patrně infarktem postiženého diváka. Po jeho kolapsu začali ostatní fanoušci hystericky křičet, intenzivní masáž srdce posléze vedla ke zdárnému výsledku. Lékaři sklidili zasloužený aplaus. A utkání pokračovalo, lépe ho nakonec zvládla Kometa, která vyhrála 3:2 po prodloužení.
Byl to mrazivý okamžik, jaký nechcete zažít. Chvíli poté, co se Kometa dostala do vedení 2:0, spustil se z tribun mohutný ryk. Jako první ho zaregistrovali brněnští hráči, otáčeli se a zjišťovali důvody četných stížností. Byli zmatení, při probíhající hře nebyla příčina tolik zjevná. Mezitím se diváci snažili dávat najevo, že je něco hodně špatně.
V blízkosti novinářské lávky totiž právě bojoval o život jeden z nich. Střídačka hostů pochopila a zalarmovala rozhodčí, kteří pískli do píšťalky. A pak nastalo dlouhé období ticha, při němž se hráči odebrali do kabin. Zpoza policejního špalíru jen občas vykoukla postava lékaře, který se intenzivně snažil zvrátit výsledek náročného souboje se zdravotním problémem.
„Hrozná věc, nedá se s ní nic dělat. Perfektně zvládnuté, že se přerušila docela rychle a svižně hra, fanouškovi byla dodána pomoc. Snad všechno dopadlo v pohodě. Zdraví člověka je vždycky na prvním místě, to je nejpřednější. Právem pozastavený zápas, my jako sportovci se s tím musíme vypořádat,“ popisoval inkriminovaný moment domácí obránce Jakub Zbořil.
Po minutách plných napětí a modliteb ležící muž s významnou pomocí lékařů zvítězil. „Záchranná akce byla úspěšná! Zápas bude pokračovat,“ oznámil hlasatel ve Vítkovicích úlevnou zprávu, která vzbudila nadšení a potlesk. „Zásah zdravotnické služby dopadl dobře, fanoušek Vítkovic byl převezen do nemocnice. Zápas bude za několik minut pokračovat,“ informovaly pro změnu sociální sítě Moravanů.
Událost zasáhla všechny přítomné
Mezitím co zdravotně indisponovaná osoba putovala na nosítkách do sanitky, hráči se mohli vracet na led a rozcvičovat. Na sportovním výsledku utkání v tu chvíli už ovšem zas tolik nezáviselo. Nejdůležitější bitvu v podobě zachráněného diváka zvládli doktoři. Co jsou v porovnání s tím zápisy do extraligové tabulky? I trenéři si po utkání a vítězství Komety v poměru 3:2 v prodloužení dobře uvědomovali, že byli svědky něčeho mnohem většího, než je běžný sportovní duel.
„Jsme všichni šťastní, že pán, kterého postihl nějaký zdravotní problém, je v pořádku. Že se všechno podařilo nějakým způsobem a společnými silami zachránit. To je skvělý. Jakýkoliv sport, když se stane taková událost, jde stranou. Určitě jsme rádi,“ popisoval pocity z oživování přímo v Ostravar Aréně domácí asistent Aleš Krátoška.
„Bohužel zápas byl poznamenaný touto nepříjemnou událostí. Celá Kometa je hrozně ráda, že se pána podařilo nahodit. Pevně věřím, že dobojuje do zdárného konce, aby byl v pořádku,“ přidal se hlavní kouč hostů Jiří Horáček. „Zdravotníci zvládli zásah parádně,“ chválil brankář Komety Aleš Stezka.
Na ledě brali vítězství Brněnští, i když přestávku vynucenou nemilými okolnostmi zvládli hůř a Ostravané po ní srovnali na 2:2. V prodloužení a po gólu Hynka Zohorny nicméně Kometa vybojovala čtvrté vítězství v řadě, pod vládou dřívějšího asistenta Horáčka našla potřebný budík. V utkání poukázala na vítkovickou slabost v podobě špatných oslabení, která jsou s bídnou úspěšností lehce nad 70 procent nejhorší v soutěži.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž