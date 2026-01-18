Ve Vítkovicích oživovali diváka. Úspěšná akce, tleskal celý stadion. Zápas pokračuje

Předplatné

Někdy největší hrdinové zápasu nejsou hráči. V 27. minutě probíhajícího zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou se na chvíli zastavil čas a spustila se akce k záchraně života jednoho z diváků. Zřejmě po srdečním kolapsu upadl do bezvědomí, po intenzivní masáži srdce se ho ovšem lékařům podařilo oživit. Sklidili potlesk celé haly. A utkání mohlo pokračovat.

Křik z tribun nejprve upozornil brněnské hráče, ti zalarmovali rozhodčího. Diváci dávali najevo, že v ochozech je něco hodně špatně. V blízkosti novinářské tribuny právě bojoval o život jeden z diváků. A s pomocí včasného zásahu záchranářů vyhrál.

„Záchranná akce byla úspěšná. Zápas bude pokračovat,“ oznámil hlasatel ve Vítkovicích úlevnou zprávu, která vzbudila nadšení a potlesk. Mezitím už zdravotně indisponovaný divák putoval do ostravské nemocnice, hráči se mohli začít rozcvičovat a za stavu 2:0 pro Brno vplout zpátky do akce.

Na výsledku utkání nicméně zas tolik nezáviselo. Ten nejdůležitější boj v podobě zachráněného diváka zvládli lékaři.

