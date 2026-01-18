Ve Vítkovicích oživovali diváka. Úspěšná akce, tleskal celý stadion. Zápas pokračuje
Někdy největší hrdinové zápasu nejsou hráči. V 27. minutě probíhajícího zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou se na chvíli zastavil čas a spustila se akce k záchraně života jednoho z diváků. Zřejmě po srdečním kolapsu upadl do bezvědomí, po intenzivní masáži srdce se ho ovšem lékařům podařilo oživit. Sklidili potlesk celé haly. A utkání mohlo pokračovat.
Křik z tribun nejprve upozornil brněnské hráče, ti zalarmovali rozhodčího. Diváci dávali najevo, že v ochozech je něco hodně špatně. V blízkosti novinářské tribuny právě bojoval o život jeden z diváků. A s pomocí včasného zásahu záchranářů vyhrál.
„Záchranná akce byla úspěšná. Zápas bude pokračovat,“ oznámil hlasatel ve Vítkovicích úlevnou zprávu, která vzbudila nadšení a potlesk. Mezitím už zdravotně indisponovaný divák putoval do ostravské nemocnice, hráči se mohli začít rozcvičovat a za stavu 2:0 pro Brno vplout zpátky do akce.
Na výsledku utkání nicméně zas tolik nezáviselo. Ten nejdůležitější boj v podobě zachráněného diváka zvládli lékaři.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž