Chlapík nakopl Spartu bitkou: Vybral si nejmenšího, jako prát se s manželkou, rýpl si Patera
Jde o důležitou zprávu pro hráče, fanoušky i celou organizaci. Karlovy Vary se dohodly na pokračování spolupráce s trenérem Pavlem Paterou. Vítěz olympiády v Naganu by v lázeňském městě měl přidat další dvě sezony. „Už jsem se tady dohodl před čtvrt rokem, byli jsme dohodnutí během jedné minuty. Jsem rád, že tady jsem,“ prohlašoval po nedělním utkání se Spartou. Po něm musel vstřebávat zklamání. Energie v duelu 43. kola Tipsport extraligy ztratila třígólový náskok a prohrála 3:4 po nájezdech.
Byl to moment, který mohl mít vliv na zbytek zápasu. Sparta byla v Karlových Varech mdlá, soupeři nestačila v rychlosti ani důrazu a po přehlídce nedisciplinovanosti musela mazat třígólovou propast. Pak se ujal slova kapitán Filip Chlapík. Devinu Shorovi nahrál na snížení a v závěru druhé třetiny shodil rukavice a v bitce s Janem Bambulou se pokusil probudit tým, který po návratu ze Spenglerova poháru prohrál čtyři z pěti zápasů.
„Bylo to fantastické. Když váš kapitán udělá něco takového, ukáže, jak moc mu na tom záleží, nemůžete si pomoct a musíte začít makat. Byl to velký moment, skvělé lídrovství,“ pochvaloval si dvougólový hrdina hostů Shore. Podobně o přínosu kapitána mluvil i trenér Jaroslav Nedvěd.
„Kapitán, když vidí, že mužstvo zapadá do letargie, se k tomu postavil takhle. Mužstvo musí zpozornět, když vidí, že náš top hráč se porve,“ vyprávěl po utkání na tiskové konferenci a vysloužil si svižnou reakci od Pavla Patery z karlovarské strany.
„Škoda, že si nevybral někoho silnějšího, že si vybírá skoro nejmenšího hráče. Spíš jsem se tomu smál, než že by to mělo někoho nakopnout. To je, jako bych se pral s manželkou. Tím nechci urazit Bambuse, ten se k tomu postavil výborně,“ kontroval domácí kouč.
„Já to úplně nezkoumal, ale většinou to vyjde z toho, s kým se přetahuješ, strkáš. Strkali se zrovna oni, tak to takhle vyšlo. Ale určitě to nebylo, že cíleně Chlápa deset minut přemýšlel, že si vybere zrovna někoho nejmenšího. Určitě ne. Myslím, že to vyšlo ze situace,“ bránil svého lídra Nedvěd.
Shore kraloval v nájezdech
Sparta i díky diskutovanému momentu předvedla ve třetí části vzedmutí a po další souhře Chlapík – Shore snížila na rozdíl jediného gólu. „Než jsme dostali druhý gól, měli jsme výborný pohyb, Spartu jsme vůbec k ničemu nepustili. Pak začala být v top tlaku a byla lepší. Tam to smrdělo,“ litoval Patera.
Hosté rozdíl smazali zásluhou Michaela Špačka a utkání, v němž většinu času byli horším týmem, dovedli do nájezdů. V nich znovu kraloval Shore. Zatímco on své dva pokusy proměnil, šikovný zadák Matteo Kočí uspěl jen jednou. Pražané zvládli zápas, v němž si vykoledovali i čtyři minuty ve hře tří proti pěti, a doufají, že se po neúspěšné sérii zase zvednou.
„Věřím, že nás tohle vítězství zase někam nakopne. I sebevědomí. A každý bude dělat svoji roli, jak má, na sto procent,“ přál si Nedvěd.
Na druhé straně zavládlo zklamání po ztrátě skvěle rozehraného duelu. „Samozřejmě to mrzí, když jsme vedli 3:0. Sparta byla o gól lepší a zaslouženě vyhrála. My jsme rádi, že bereme aspoň bod,“ říkal smířlivě Patera.
Právě k jeho osobě se vázala nakonec nejpozitivnější zpráva z pohledu Karlových Varů. Vedení klubu se s koučem dohodlo na nové smlouvě, jak oznámilo před úvodním buly na kostce nad ledem. Patera by měl na západě Čech působit i v dalších dvou ročnících. Loni dovedl Energii přes předkolo do čtvrtfinále, letos s týmem bojuje o čtyřku. „Teď jsme po zápase, nechci tady hodnotit sebe. Líbil se mi dnešní zápas,“ odmítl Patera rozebírání svého přínosu pro mužstvo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž