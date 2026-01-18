Černoch o kolapsu se Spartou: Měl jsem gól na lopatě… Patera? Jeden z top trenérů
Prosadil se z výhody čtyři na tři, spoluhráči slavili a z ledu okamžitě lovili puk. Jiří Černoch zapsal jubilejní stý gól v extralize, sám však o milníku nebyl přesvědčený. „Abych řekl narovinu, myslím, že to ještě tečoval Bery před bránou. Puk mi pro jistotu vzal. Ale nevadí, aspoň si to schovám na příště,“ usmíval se karlovarský kapitán po porážce ve 43. kole na nájezdy se Spartou, o níž rozhodly dva nedorazy ve třetí třetině.
Vedli jste 3:0, nakonec berete jen bod. Kde se utkání zlomilo?
„Nevím, jestli říct zlomilo… Třetí třetinu jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Bohužel ze dvou nedorazů jsme dostali dva góly. Těžko teď hodnotit, byli jsme lepší a měli jsme vyhrát. Dva nedorazy a 3:3.“
Měla na utkání vliv bitka Filipa Chlapíka s Janem Bambulou na konci druhé třetiny? Nakopla Spartu?
„Ne, myslím, že vůbec. Naopak jsme třetí třetinu měli pod kontrolou. Bohužel, jak říkám, sedm minut do konce jedna chyba, pět minut do konce druhá a bylo to 3:3. Bambus to udělal výborně, nemyslím, že by to byl zlom v zápase.“
Ve druhé třetině jste měli k dispozici několik přesilových her včetně dlouhé pět na tři. Vytěžili jste z nich dva góly, nemělo jich být víc?
„Ještě jeden gól tam byl a mrzí mě. Měl jsem ho na lopatě, bylo by to 4:0. Ale i tak. Je fajn, že jsme nějaké dali. Kdybychom nedali žádný, bylo by to hodně špatné. Sám jsem takovou přesilovku nikdy neviděl. Ale rozhodčí si byli jistí, pak jsem je i chválil, že vůbec věděli, v kolika lidech se má hrát. Trestů bylo tolik, že asi sami kolikrát nevěděli, co se hraje.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Po konfliktu s Filipem Chlapíkem jste sledoval nájezdy jen z trestné lavice. Mrzelo to?
„Ne, nevím, jestli bych jel nájezd. Aspoň jsem vyřadil Chlápu.“
Co jste si říkali v kabině po zápase, v němž jste byli většinu času lepší, ale padli jste?
„Těžko se dá něco říct. Všechny to sere, pardon, ale jinak to říct nejde. Takové zápasy jsou. Zase jsme měli zápasy, kdy jsme lepší nebyli a vyhráli jsme. Bohužel takhle ke konci sezony to mrzí dvojnásob. Každý bod je teď strašně cenný. Poslední pár zápasů jsme nějaké body poztráceli, je to těžké, ale musíme koukat pozitivně. Pořád nějaké body přidáváme. Hodit to za hlavu a zase začít pracovat.“
Před utkáním klub oznámil prodloužení smlouvy s trenérem Pavlem Paterou. To je velmi dobrá zpráva, že?
„Samozřejmě. Vždycky je dobré, když je tam trenér déle a jede se koncepční práce. Pan Patera a celý realizák odvádí skvělou práci a výsledky máme. Určitě je to správný krok od vedení a všichni jsme rádi, že tady zůstává.“
Za všechno mluví výsledky, že? Loni jste došli do čtvrtfinále, letos se rvete o čtyřku.
„Výsledky a práce. Lidi ani vidět nemůžou, jaký je, jaký je profesionál a jak ohromný komfort dokáže pro hráče udělat. Za mě to je jeden z top trenérů, co jsem v kariéře měl, a jsem strašně rád, že tady bude dál.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž