Stezka zaledoval šrám a porazil „své“ Vítkovice: Já bych to nevzdal a neodešel
Po angažmá v Havířově se upsal Vítkovicím, které jeho kariéru raketově posunuly. Byl tam jasnou jedničkou, v sezoně 2022/23 dokonce dotáhl Ostravany k bodově nejúspěšnější základní části v klubové historii. Poté se Aleš Stezka vydal na dva roky za moře, kde si zachytal i NHL, jenže v červenci se vrátil do Česka. Tentokrát však do Komety, s níž v neděli ve Vítkovicích poprvé vyhrál. „Když se sem člověk vrátí, samozřejmě tady zná spoustu lidí. Ať už na hale, nebo mimo ni,“ líčil brněnský brankář po výhře 3:2 v prodloužení.
Poprvé přijel jako host do Ostravar arény už 7. prosince, jenže tehdy Kometa prohrála. O víc než měsíc později se Aleš Stezka dočkal vítězství, Kometě ho v prodloužení vystřelil Hynek Zohorna. Po skalpech Litvínova, Mladé Boleslavi a Sparty vyhráli Brňané už počtvrté za sebou. Stezka k tomu napomohl pětadvaceti zákroky.
„Musíme hrát takhle pořád a zároveň sbírat všechny možné body. Za tu šňůru jsem ale určitě rád. Když tam předtím byla negativní série, snažili jsme se poučit z chyb a nevěšet hlavy. Teď se prostě snažíme makat od první do poslední sekundy, abychom vítěznou šňůru udělali co nejdelší. Pořád jsou důležité jakékoliv body. Čím víc jich získáme, tím lépe,“ věděl devětadvacetiletý gólman.
Značně nepříjemný moment prožil v poslední minutě úvodní třetiny, kdy jej bomba z kruhu v podání kanadského útočníka Brandena Troocka trefila přímo do krku. Byť se dlouho nezvedal, zápas dochytal do konce.
„Já bych to nevzdal a neodešel, to by se muselo stát něco daleko horšího. Potřeboval jsem to jenom rozdýchat, ale ani v jedné sekundě jsem nepřemýšlel, že bych šel střídat,“ hlásil Stezka se šrámem na krku.
„Je to tvrdý sport, takže něco musíme vydržet. Chvíli to bylo nepříjemné, ale o přestávce jsme to zaledovali a pak už chce člověk jenom vyhrát. Neřeší, jestli ho něco bolí, nebo ne,“ navázal gólman, jenž si v minulé sezoně zachytal jedno utkání za Seattle Kraken.
Stejně jako naposledy na Spartě, kde se blýskl třiačtyřiceti zákroky, byl klíčovým prvkem další brněnské výhry. „Aleš odchytal velice dobré utkání. Pevně věřím, že mu to takhle vydrží co nejdéle, bude takovým způsobem pracovat a předvede stejné výkony jako v posledních utkáních,“ přál si hlavní kouč Komety Jiří Horáček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž