Sedlák o fofru: Je to jako v NHL, narazíte na unavenější týmy. Co by s Rulíkem změnil?
To, co je při extraligových bitvách vidět a znát kvůli neobvykle nahuštěnému programu, o tom mluvil Lukáš Sedlák po nedělní výhře Pardubic 5:1 nad Motorem. Únava, větší počet zranění, zkrátka následky fofru. Loni se nynější 43. kolo odehrávalo až druhý únorový den, nejvyšší soutěž je ve dvoutýdenním předstihu, před rokem touto dobou byla soutěž o pět kol pozadu. A do dění se to promítá. Hráči to cítí. Taky doktoři a fyzioterapeuti, mívají větší frontu zákazníků než kdy dříve, regenerace se natahuje.
V jaké fázi sezony se Dynamo nachází? Vedete tabulku, žádný extra tlak na vás neleží, můžete být relativně v pohodě. Jak je to v hlavách hráčů?
„Celá sezona je specifická. Přijde mi, že se hrozně často stává, že jeden z těch týmů v zápase je výrazně unavenější než druhý. Na ledě je to vidět. Program je nahuštěný, nepotkávají se čerstvé týmy a ve stejné situaci. I když máme zhruba stejně odehráno, na někoho to v danou chvíli doléhá víc a na někoho míň. Jedno mužstvo bývá živější, druhé utahanější. Mám pocit, že to takhle jde po celou sezonu.“
Dynamo vyskočilo do čela díky sérii třinácti obodovaných zápasů…
„Pro nás je tohle hrozně důležité, že se nám poslední dobou daří sbírat body, i když to nejsou pokaždé tři. I ten jeden bod, kdy vám to v zápase zrovna nejde, je hodně cenný. Na konci se bude každý počítat.“
Můžete popsat svými slovy ten záhul, na jaký většina extraligových hráčů není zvyklá?
„Určitě se odráží do výkonů. Nejde o výmluvu, protože pro všechny je to stejné. Ale jiné to je. Nevím, jestli bychom loni touto dobou měli třeba o sedm kol méně (ve skutečnosti o pět), každopádně letos vidíme víc zraněných hráčů, než bývalo. Je to jedno s druhým. Myslím si, že je to kvůli tomu. Neříkám, že je to špatně, je to fakt.“
Hrával jste NHL i KHL, kde je zvykem létat. Můžete porovnat pracovní únavu tam a tady?
„Je to podobné. A stávají se tu stejné věci jako tam. V NHL je taky znát, když jeden tým hraje back to back zápasy (dva ve dvou dnech) a druhý je čerstvý, na ledě se to projeví. Zajímaly by mě statistiky, ale řekl bych, že většinou v takových střetech vyhrává ten čerstvější tým. V Rusku to bylo to samé. Jakmile narazíte na odpočatější mužstvo, je o dost těžší prosadit se. A i v přesilovce.“
Vy k tomu máte navíc zápasy za národní tým, uzpůsobujete tomu svůj denní režim?
„Myslím, že je podobný jako vždycky. Důležité je všechno dělat pravidelně. Každý den si udělat aspoň něco v posilovně, nebo zašlapat na kole. Ale aspoň trochu posilovny je dobré tam nacpat. Je pravda, že loni jsem si mohl víc odpočinout, bylo víc času. Teď jdu do posilovny i po zápase.“
Za stavu 3:0 jsme začali vymýšlet blbosti
Kouč Radim Rulík opakovaně mluví o tom, že back to back zápasy by rád umístil do základní fáze extraligy. Aby si hráči zvykli, protože pak je čekají v play off i na MS. Váš pohled?
„Naprosto souhlasím. Je blbost nehrát back to back zápasy celou sezonu a pak najednou v play off. Chápu, z jakých důvodů to je, jsou objektivní, na druhou stranu je to škoda, protože play off hokej je náročný a back to back o to víc. Někdy to možná ubírá na hokeji jako takovém. Ale je to, jak to je. Celkem je mi to asi jedno, jen se domnívám, že by bylo dobré je mít v sezoně, pak se líp připravíte na play off, nastavíte si svůj režim.“
Motor jste porazili celkem v klidu 5:1, jaký to byl zápas vašima očima?
„Byl takový zvláštní. Od začátku jsem měl pocit, že to máme pod kontrolou, měli jsme šance a taky jsme konečně vedli, takže jsme mohli hrát v trochu větším klidu. Ve druhé třetině jsme hráli výborně, zhruba nějakých 13 až 15 minut, po zbytek třetiny jsme za stavu 3:0 vymýšleli blbosti. Začali jsme hrát laxní hokej s přehráváním situací. Ve třetí jsme se vrátili k tomu správnému. Nějaké chyby jsme v zápase udělali, párkrát nám ujeli, ale celkově jsme to kontrolovali.“
Co si dělá první mančaft tabulky z toho, že asi dvacet přesilovek v řadě neproměnil? Jak velké téma to bylo v kabině?
„Zhruba stejné jako kdykoli předtím. Udělali jsme si stejné mítinky, rozbory, všechno jako předtím. Asi čtyři zápasy jsme nemohli dát z přesilovky gól, v pátek v Boleslavi tam byla tyčka. Je hezké, že se to teď prolomilo a budeme je hrát jako předtím. Našel bych jeden zápas, kdy jsme přesilovky nesehráli ani trochu dobře, ale pak to bylo i o smůle, lítalo to těsně vedle. Třeba v Hradci jsme neměli snad ani jednu přesilovku. Téma to bylo, říkali jsme si, co musíme zlepšit, v čem nejsme tak dobří jako předtím, ale žádná panika se nekonala.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž