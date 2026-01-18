Pour srazil Plzeň, diváci mu přesto děkovali: Mám radost, že na mě nezapomněli
V páté sérii samostatných nájezdů se rozjel a poslal puk přesně k tyči. Jakub Pour nakonec jako jediný proměnil. V rozstřelu utrhl Mountfieldu v Plzni druhý bod za vítězství 3:2. „Říkal jsem si, co udělám. Tak nějak mi vyšlo, co jsem chtěl,“ usmíval se po zápase 43. kola Tipsport extraligy. Hradec Králové porazil Indiány i počtvrté v sezoně. Znovu nejtěsnějším rozdílem.
Na tomhle stadionu zná Jakub Pour každý centimetr. Tady vyrostl, ale už druhou sezonu válčí za Mountfield. Přijel jako soupeř a rozhodl o porážce svého bývalého klubu. Diváci ho vítali při rozbruslení, jeho jméno skandovali i po něm. Jako poděkování, přestože domácí Plzeň prohrála.
„Bylo to pěkné. Už na začátku, když jsme nastupovali na led, stačilo vidět tuhle arénu zaplněnou. Vždycky je to krásný pocit. Hrál jsem tu druhý zápas (od odchodu) a užil si ho náramně. Lehká nostalgie, ale na druhou stranu jsem přijel jako soupeř. Chtěl jsem odvést co nejlepší výkon. Je hezké, že si fanoušci váží, co jsem tady odvedl. Mám radost, že na mě nezapomněli,“ povídal Pour.
Plzeň vedla o dva góly a na začátku druhé části měla několik šancí, aby odskočila ještě víc. Byl to právě Pour, kdo založil akci, po níž se hosté vzchopili a vrátili se do zápasu. Ve 27. minutě za stavu vypálil z pravého kruhu. Před brankou se nejrychleji zorientoval Petr Hašek a doklepl vyražený puk.
Musíme být rádi i za dva body
„Do té doby jsme možná byli i lehce zaskočení atmosférou. Plný dům, v Plzni se těžko hraje. Začátek jsme měli opravdu špatný, nejely nám nohy. Škodovka šla zaslouženě do vedení, ale zase nás musím pochválit, že jsme se zvedli. První gól nás trochu nastartoval, pak už jsme hráli dobře. Druhou a třetí třetinu jsme odmakali, Škorvy (Stanislav Škorvánek) nás podržel,“ vracel se.
Ve třetí části mohl Pour za nerozhodného stavu sám rozhodnout po rychlém úniku. Jenže v tísni podklouzl a nedotáhl kličku do strany. „Měli jsme tam víc šancí. Škoda, že se nějaká neujala už dřív. Třeba by z toho byly tři body. Musíme však být rádi i za ty dva. Start se nám nepovedl, ale zvedli jsme se,“ uznal.
Jeho příležitost byla nakonec vlastně nepovedenou zkouškou na pozdější nájezdy. V kritické chvíli volil raději svižnou střelu. Vyplatilo se. „Oba gólmani podali super výkon. Asi se dívali, kdo jezdí proti nim, takže trošku věděli, co kdo může provést. Zachytali dobře,“ chválil Pour.
Mountfield porazil Škodovku těsně i počtvrté v sezoně. V tlačenici o čtvrtfinálovou čtyřku to houstne. Jakub Pour tohle moc neřešil. „Každý bod se počítá, týmy jsou vyrovnané. Plzeň hraje skvěle, druzí nejsou náhodou. V úterý však máme další těžký zápas a musíme v tomhle pokračovat. Bylo by dobré být ve čtyřce, ale týmy z předkola jsou zase rozehrané. Ale nesmíme se na takové věci ohlížet. Musíme hrát svůj hokej a uvidíme, kde budeme na konci,“ řekl útočník Mountfieldu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž