Zimák ŽIVĚ: Rulík (ne)komunikoval s hráči? V Ostravě zachránili diváka, podpis Sparty

Zimák ŽIVĚ: Rulík (ne)komunikoval s hráči? V Ostravě zachránili diváka, podpis Sparty • Zdroj: isportTV
TV iSport
Tipsport extraliga
Někdy nejde jen o hokej. Nedělní extraligové kolo přineslo boj o život ve Vítkovicích, kde záchranáři pomohli fanouškovi, který zkolaboval přímo na tribuně. Zatleskal i podcast Zimák. V pondělí od 11.30 experti Jaroslav Bednář, Patrik Czepiec, Pavel Bárta a Filip Ardon probrali také zvláštní dusno kolem komunikace reprezentačního trenéra Radima Rulíka k hráčům z NHL. Na přetřes přijdou změny v Mladé Boleslavi, ta ve snaze získat si play off provádí tahy těsně před uzavřením trhu. Co se chystá na Spartě nebo v Třinci? Tradičně došlo i na dotazy diváků.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň42193812115:8871
3Třinec43196216130:11271
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

