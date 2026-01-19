Předplatné

Zimák ŽIVĚ: V Ostravě zachránili diváka. Výsměch Chlapíkově bitce, změny v Boleslavi

Zimák ŽIVĚ: V Ostravě zachránili diváka. Výsměch Chlapíkově bitce, změny v Boleslavi • Zdroj: .
Vítězná radost Komety
Hráči Pardubic se radují z gólu
Boleslav se raduje z výhry
Sparta slaví výhru
Hradecká radost
Radost hráčů Třince
Šimon Kubíček se raduje ze své trefy
Někdy nejde jen o hokej. Nedělní extraligové kolo přineslo boj o život ve Vítkovicích, kde záchranáři pomohli fanouškovi, který zkolaboval přímo na tribuně. Zatleská i podcast Zimák. V pondělí od 11.30 vysílá ve složení Jaroslav Bednář, Patrik Czepiec, Pavel Bárta a Filip Ardon. A co ryze sportovní témata? Sparta dokázala otočit zápas ve Varech, kde se za tým v bitce rval kapitán Filip Chlapík, ale kouč Energie Pavel Patera se mu vysmál po svém. Na přetřes přijdou změny v Mladé Boleslavi, která ve snaze získat si play off provádí tahy těsně před uzavřením trhu. Tradičně dojde i na vaše dotazy.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň42193812115:8871
3Třinec43196216130:11271
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

