Varaďův proslov zabral, ze Zbořila se stává lídr: Musel jsem to vytřepat z trenek
Sympaticky přiznal, že vstup do angažmá ve Vítkovicích mu opravdu nevyšel. Svůj tým potápěl zbytečnými fauly i disciplinárními tresty, kromě toho navíc častokrát chyboval. Od prosince se ale všechno otočilo. Jakub Zbořil, bývalý obránce Bostonu, je pro Rideru konečně rozdílový. Tvoří hru, hýří pohybem a nebojí se hledat řešení ve složitých situacích. Hraje přesně to, co od něj v Ostravě očekávali.
Když koncem listopadu po utkání v Karlových Varech vyfasoval Jakub Zbořil potřetí v sezoně trest od disciplinární komise, zdálo se, že ve Vítkovicích s ním ztratí trpělivost. O trenéru Václavu Varaďovi se totiž všeobecně ví, že k podobným prohřeškům má nulovou toleranci.
Tím tuplem když o pár týdnů dřív, den po domácí prohře s Olomoucí, Zbořila nahlas zkritizoval. „Všechny tři fauly, které udělal, byly laciné. Určitě nás sundaly, Jakubovi utkání nevyšlo. Nevyšel mu ani předešlý zápas v Liberci, kde byl posazen už v první třetině,“ začal kouč.
„Samozřejmě že my od něj očekáváme víc, ale věřím, že ani Jakub s tím není spokojený a sám od sebe očekával lepší výkony. Věříme, že potenciál, aby hrál v naší obraně prim, v něm je, ale zatím je to takové nemastné neslané. Některá utkání hrál dobře, jiná naopak nejdou jeho směrem,“ hlásil Varaďa v listopadu při svém instagramovém vysílání.
Trenérův proslov možná všechno změnil, zhruba od prosince šly Zbořilovy výkony nahoru. A to tak, že pořádně. Osmadvacetiletý zadák najednou splňuje požadavky, které od něj Vítkovice mají. Lépe bruslí, vyváží těžké kotouče a nebojí se tvořit hru. Zlepšil i disciplínu, za posledních šestnáct utkání nasbíral jen dva dvouminutové tresty.
Bratr? Moc jsem ho nevnímal
„Nevyšel mi zápas v Liberci, byl jsem posazený a pak jsme měli domácí utkání proti Olomouci. Chtěl jsem do toho nastoupit a ukázat, že jsem nachystaný, ale všechno, na co jsem sáhl, nevyšlo. Končil jsem pořád jenom v penalty boxu. Pak jsem to musel nějak vytřepat z trenek a už je to dobré,“ popisoval Zbořil.
„Něco jsem si řekl doma sám pro sebe. Přestal jsem řešit věci, které na ledě nemůžu ovlivnit. Snažím se chodit i přes nějaké chyby dál. Nedívám se dozadu, jdu pořád dopředu. Myslím si, že mi to moc pomohlo mentálně. Na ledě se cítím lehčí,“ přiznal účastník světového šampionátu z roku 2023.
Ice time bývalého spoluhráče Davida Pastrňáka se ve třech z posledních čtyř zápasů přehoupl přes dvacet minut. Zbořil chodí znovu na přesilovky, v nedělním duelu s Kometou navíc dostal šanci v prodloužení hned v první várce.
„Určitě to pomáhá. Jsem na ledě trošku víc, puk si taky osahám a cítím se na něm dobře. Cítím, že mám prostor, abych s ním tvořil. K tomu se mi hrozně líbí spolupráce s Porťákem. Dostal jsem se na levou stranu, on je pravák, takže to docela dost urychluje hru. U nás v pásmu to rychle otáčíme a moc se s tím nedrbeme,“ vyzdvihl svého parťáka z defenzivy Vojtěcha Porta.
V zápase s mateřskou Kometou měl Zbořil o motivaci postaráno. Mimo jiné z důvodu, že na protější straně stál jeho bratr Adam. „Bylo to super, moc jsem ho ale nevnímal, jel jsem si to svoje. Snažil jsem se týmu pomoct vyhrát,“ líčil Zbořil.
Jenže nepovedlo se. Navzdory tomu, že Ostravané ve třetí třetině smazali dvoubrankové manko, padli s mistrem 2:3 v prodloužení. Z posledních sedmi duelů tak pošesté prohráli. „Za mě je to určitě dobrý bod, prodloužení je někdy vabank. Měli tam trošku šťastný odraz a dali nám gól. Bod do tabulky je určitě dobrý, ale samozřejmě bychom si přáli všechny tři nebo i dva,“ dodal Zbořil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž