Ofenzivní bek Dynama rozjel tour a bavil. Je to kluk ulice, prohlásil Pešán
Co je to vůbec za hráče ten Miguel Tourigny? Je ofenzivním obráncem, nebo defenzivním útočníkem? Obojí můžete směle používat a nikdo vám neřekne ani popel. Kanadský bek momentálně přeškolený na útočníka dobře chápe potřeby současného hokeje a Dynamo si pochvaluje, že s 23letým univerzálem může lepit díry dle potřeby.
Miguel Tourigny umí od všeho něco na velmi zajímavé úrovni, v neděli proti Motoru to opět předvedl. Nevysoký, ale rychlý a mrštný zadák gólovým průjezdem přes celé kluziště přispěl k výhře Dynama 5:1. Takovou akci v přesilovce vidíte maximálně jednou za sezonu, možná ani tolikrát ne.
Na Tourignym je znát, že má hokej zarytý pod kůží. Je prototypem přirozeného hráče, nic vyumělkovaného, žádný tupý dril. Hraje hokej, jak ho cítí a jak ho kdysi někdo vymyslel v jeho rodné zemi. Proto umí zaskočit na jakékoli pozici.
V nadsázce řečeno, kdyby vám náhodou vypadli kustodi, zastane jejich práci. Kdyby došli doktoři, beztak taky. Miguel Tourigny je všeuměl a použitelný na všechno možné. „Kluk ulice,“ prohlásil o něm nedávno kouč Filip Pešán. Tím řekl mnohé.
A tak když se Pešánovi sestavou prohnal vichr a vyházel mu na stranu víc než malé množství útočníků, byl pro trenéra Tourigny jasnou volbou na křídelní pozici. Třiadvacetiletý bezstarostný chlápek, který i při hře žmoulá v zubech chránič jako při večerní partii hobíků, nemá s ničím problém.
O to hůř se jeho protihráčům kouše, když si je 173 centimetrů vysoký a správně drzý pravák povodí. Jako v neděli při téměř šedesátimetrovém výjezdu kolem živých budějovických kuželů. Při přesilovce? Jak ho to vůbec napadlo? „Prostě jsem viděl příležitost to udělat, tak jsem to udělal. Povedlo se to pěkně,“ usmíval se po zápase.
To tedy. Šlo vnímat, že zprvu o svém luxusním průniku nebyl přesvědčený, ovšem poté, co překonával jednu překážku za druhou, vsadil vše na jednu kartu. Tu předposlední – beka Milana Douderu – v rychlosti odstavil jako nic, zbývalo jediné: přelstít Milana Kloučka. Gólman Motoru vystartoval s vystrčenou holí proti, všechno marné, kotouč projel mezi nohama expardubického brankáře. „Pěkně jsme tu přesilovku zahráli,“ smál se spoluhráč Lukáš Sedlák.
Pětihvězdičkové akci odpovídala rozjásaná oslava. „Když jsem viděl, že se to povedlo, snažil jsem se udělat něco neobvyklého. Přišlo to s tím,“ líčil Miguel Tourigny.
Pardubice stále nemají kompletní kádr
Na přesilovce zůstává v roli rozehrávajícího beka, jenž se přesouvá na levou stranu ke kruhu, kde v nápřahu čeká na přihrávku pro ránu z první. Při klasické hře pět na pět se v neděli ukázal ve čtvrté trojce vedle Tomáše Vondráčka a Dominika Hrníčka, předtím měl už řadu jiných spoluhráčů. Možná je ani nespočítá. Jak řekl Filip Pešán po pátečním duelu v Mladé Boleslavi, od začátku sezony ještě nepřišel týden, kdy by měl tým celý po kupě.
Na loňské letní akvizici z Žiliny je fajn, že neremcá a přijme jakoukoli roli. To je pro kouče taky důležitá vlastnost. „Není to špatné. Co po mě tým požaduje, to udělám. Cokoli,“ ubezpečuje frankofonní Kanaďan.
V lize už si stihl vydobýt respekt, mezi fanoušky je výrazně oblíbený, na druhou stranu experti občas připomínají nijak závratnou úspěšnost střelby. Faktem je, že Tourignyho muška není nejpřesnější, na svých šest extraligových gólů spotřeboval 127 pokusů. A to jsou jen střely, které trefily branku, další šly mimo.
Tyhle nedostatky se mu však odpouští, protože pozitivních věcí najdete v jeho repertoáru mnohem víc. A jsou takového rozsahu, že Tourigny může hrát českou extraligu klidně dalších deset let. Nebude-li chtít ještě výš.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž