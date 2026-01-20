Předplatné

ONLINE: Sparta - Hradec 1:0. Kousal protrhl nudu, Plzeň ovládla nájezdy a je druhá

iSport.cz
Tipsport extraliga
Sparta v předehrávce 44. kola hokejové Tipsport extraligy vede nad Hradcem Králové po dvou třetinách 1:0 zásluhou dosud jediné trefy Pavla Kousala. Pražané chtějí navázat na nedělní výhru z Karlových Varů. Plzeň již opanovala souboj o druhé místo, když uspěla nad Třincem po samostatných nájezdech, které rozhodl Matyáš Filip. Zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Plzeň - Třinec 2:1sn.

Podrobnosti připravujeme....

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

