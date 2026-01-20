Předplatné

ONLINE: Sparta měří síly s Hradcem, souboj o druhé místo mezi Plzní a Třincem

Hradecký útočník Oskars Batna pálí na sparťanskou branku
Hradecký útočník Oskars Batna pálí na sparťanskou brankuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Gólman Martin Michajlov v dresu Sparty likviduje hradecký pokus
Sparťanský bek Dominik Mašín v souboji o puk s Jordanem Perretem z Hradce Králové
Radost hokejistů Plzně po brance do sítě Hradce Králové
Plzeňští hokejisté zatím prožívají výbornou sezonu
David Musil a Tomáš Kundrátek se radují
Radost třineckých hokejistů po brance do sítě Mladé Boleslavi
Sparta se v předehrávce 44. kola hokejové Tipsport extraligy utká s Hradcem Králové v libeňské O2 areně, aby navázala na nedělní výhru z Karlových Varů. Úvodní buly bude vhozeno v 18:30. Další souboj proti sobě staví týmy z Plzně a Třince, které se ziskem 71 bodů usilují o posílení druhého místa v tabulce. Duel strtuje na západě Čech v 17:30. Zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň42193812115:8871
3Třinec43196216130:11271
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

