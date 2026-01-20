Předplatné

ONLINE: Sparta - Mountfield HK 0:0. V Plzni se hraje o druhé místo, Třinec srovnává

Třinečtí slaví gól Matěje Kubiesy v Plzni
Třinečtí slaví gól Matěje Kubiesy v PlzniZdroj: ČTK
Adam Měchura blokuje třineckého Oscara Flynna
Ville Petman drží u mantinelu Patrika Kocha, po puku se natahují i Jakub Galvas a Mikko Petman
Třinecký Patrik Koch brání soupeře
Zleva Miloš Roman, Lukáš Strnad a Ville Jalunen
Zleva brankář Nick Malík z Plzně a Petr Sikora z Třince
Zleva Jakub Jeřábek z Plzně, David Musil z Třince
Zleva Ville Jalunen z Plzně, brankář Nick Malík z Plzně, Ondřej Kovařčík z Třince
Sparta se v předehrávce 44. kola hokejové Tipsport extraligy utká s Hradcem Králové v libeňské O2 areně, aby navázala na nedělní výhru z Karlových Varů. Úvodní buly bude vhozeno v 18:30. Další souboj proti sobě staví týmy z Plzně a Třince, které se ziskem 71 bodů usilují o posílení druhého místa v tabulce. Duel startuje na západě Čech v 17:30. Zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
11Tipsport2,82,253,9Detail
LIVE přestávka
00Tipsport1,853,74,4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň42193812115:8871
3Třinec43196216130:11271
4Liberec42202614113:10070
5K. Vary42203415109:10870
6Mountfield42187116108:9969
7Sparta41175316127:10864
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

