Plzeň přetlačila Třinec a je druhá. Hradec po vítězných nájezdech otočil proti Spartě

Matyáš Filip rozhodl nájezdy
Matyáš Filip rozhodl nájezdyZdroj: ČTK
Ville Petman drží u mantinelu Patrika Kocha, po puku se natahují i Jakub Galvas a Mikko Petman
Zleva Jakub Jeřábek z Plzně, David Musil z Třince
Adam Měchura blokuje třineckého Oscara Flynna
Třinecký Patrik Koch brání soupeře
Zleva Miloš Roman, Lukáš Strnad a Ville Jalunen
Zleva brankář Nick Malík z Plzně a Petr Sikora z Třince
Plzeňští slaví gól Michala Teplého
28
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Plzně uspěli po samostatných nájezdech proti Třinci. Jediným střelcem  penaltového rostřelu byl Matyáš FIlip. Západočeši se díky tomu vyšvihli na druhou příčku tabulky o bod právě před Oceláře. Do nájezdů dospěl také souboj Sparty s Hradcem Králové. Pražané přišli v závěru třetí třetiny o vedení při vlastní přesilovce a následně Mountfieldu zajistil bonusový bod Steve Moses. 

Plzeň - Třinec 2:1sn.

Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou. I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. V prodloužení domácí sáhli ke hře bez brankáře, během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru.   

Sparta - Mountfield HK 1:2sn.

Podrobnosti připravujeme...

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

