Plzeň přetlačila Třinec a je druhá. Hradec po vítězných nájezdech otočil proti Spartě
Hokejisté Plzně uspěli po samostatných nájezdech proti Třinci. Jediným střelcem penaltového rostřelu byl Matyáš FIlip. Západočeši se díky tomu vyšvihli na druhou příčku tabulky o bod právě před Oceláře. Do nájezdů dospěl také souboj Sparty s Hradcem Králové. Pražané přišli v závěru třetí třetiny o vedení při vlastní přesilovce a následně Mountfieldu zajistil bonusový bod Steve Moses.
Plzeň - Třinec 2:1sn.
Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou. I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. V prodloužení domácí sáhli ke hře bez brankáře, během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru.
Sparta - Mountfield HK 1:2sn.
Podrobnosti připravujeme...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž