Předplatné

Plzeň přetlačila Třinec a je druhá. Sparta ztratila výhru s Hradcem, který vyhrál nájezdy

Matyáš Filip rozhodl nájezdy
Matyáš Filip rozhodl nájezdyZdroj: ČTK
Ville Petman drží u mantinelu Patrika Kocha, po puku se natahují i Jakub Galvas a Mikko Petman
Zleva Jakub Jeřábek z Plzně, David Musil z Třince
Adam Měchura blokuje třineckého Oscara Flynna
Třinecký Patrik Koch brání soupeře
Zleva Miloš Roman, Lukáš Strnad a Ville Jalunen
Zleva brankář Nick Malík z Plzně a Petr Sikora z Třince
Plzeňští slaví gól Michala Teplého
28
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (7)

Hokejisté Plzně v předehrávce 44. kola vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech proti Třinci. Jediným úspěšným střelcem v penaltovém rozstřelu byl Matyáš FIlip. Západočeši díky tomu uhájili druhou příčku v tabulce právě před třetími Oceláři. Do nájezdů dospěla také dohrávka 37. kola mezi Spartou a Hradcem Králové (1:2sn). Pražané přišli v závěru třetí třetiny o vedení při vlastní přesilovce a následně Mountfieldu zajistil bonusový bod Steve Moses. 

Plzeň - Třinec 2:1sn.

Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou. I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. V prodloužení domácí sáhli ke hře bez brankáře, během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru.   

Sparta - Mountfield HK 1:2sn.

Východočeši uspěli i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně. Zápas tabulkových sousedů rozhodl Steve Moses. Východočeši se posunuli na čtvrté místo. Sparta, která doma neuspěla ve čtvrtém z posledních pěti duelů, je i nadále sedmá. Hosté dokázali vyrovnat ve vlastním oslabení, když se do brejku dostal Pavlík. V prodloužení překonal Kováře Bunnaman, Sparta ale uspěla s trenérskou výzvou na ofsajd. Druhý bod získali nakonec hráči Mountfieldu, Kováře v nájezdech překonali Moses a Pour, zatímco Škorvánek neinkasoval.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
21Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (7)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů