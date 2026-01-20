Plzeň přetlačila Třinec a je druhá. Sparta ztratila výhru s Hradcem, který vyhrál nájezdy
Hokejisté Plzně v předehrávce 44. kola vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech proti Třinci. Jediným úspěšným střelcem v penaltovém rozstřelu byl Matyáš FIlip. Západočeši díky tomu uhájili druhou příčku v tabulce právě před třetími Oceláři. Do nájezdů dospěla také dohrávka 37. kola mezi Spartou a Hradcem Králové (1:2sn). Pražané přišli v závěru třetí třetiny o vedení při vlastní přesilovce a následně Mountfieldu zajistil bonusový bod Steve Moses.
Plzeň - Třinec 2:1sn.
Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou. I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. V prodloužení domácí sáhli ke hře bez brankáře, během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru.
Sparta - Mountfield HK 1:2sn.
Východočeši uspěli i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně. Zápas tabulkových sousedů rozhodl Steve Moses. Východočeši se posunuli na čtvrté místo. Sparta, která doma neuspěla ve čtvrtém z posledních pěti duelů, je i nadále sedmá. Hosté dokázali vyrovnat ve vlastním oslabení, když se do brejku dostal Pavlík. V prodloužení překonal Kováře Bunnaman, Sparta ale uspěla s trenérskou výzvou na ofsajd. Druhý bod získali nakonec hráči Mountfieldu, Kováře v nájezdech překonali Moses a Pour, zatímco Škorvánek neinkasoval.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž