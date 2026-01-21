Špatné sklouznutí a tragický pád… Extraligový šampion organizuje sbírku pro děti
Stačil jeden špatný pohyb. Jedno šlápnutí vedle, a… Následoval tragický pád. Na Silvestra se při túře v rakouských Alpách zabil vášnivý amatérský sportovec Tomáš V., po němž zbyly tři děti. Rodina, ve spolupráci s partou přátel, na platformě Znesnáze založila veřejnou sbírku. Web iSport o ni informoval někdejší hokejový útočník Adam Šaffer, mistr extraligy se Slavií a jeho velký kamarád. „Byl to skvělý chlap. Připojil jsem se k týmu lidí, kteří pro jeho rodinu sbírku připravili, a byl bych moc rád, kdyby co nejvíc lidí přispělo,“ přeje si bývalý hokejista.
Tomáš V. sport miloval. Jakýkoliv. „Nebyl to žádný profík, ale srdce měl právě jako profík, přemýšlel tak. Pracoval na sobě ve všech směrech. Všechno dělal naplno,“ vzpomíná na něj Šaffer, který v roce 2003 získal extraligové zlato.
Právě sport se stal jeho kamarádovi osudný. Na Silvestra, dobře vybavený, se vydal v rakouských Alpách na horu Breithorn (2504 metrů), ale už se nevrátil.
Podle agentury APA, s odvoláním na místní policii, zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.
„Nebyl to žádný začátečník, naopak. Měl veškeré vybavení, byl zkušený,“ popisuje Šaffer. Vedle hor miloval i jízdu na kole.
Na webu znesnaze.cz se píše: „Počasí bylo nádherné, svítilo slunce, vítr slabě vál a panovaly ideální podmínky. Tomáš se rozhodl, že mezitím, co jeho partnerka a nejmladší syn Marek budou lyžovat, on se vydá na procházku po horách, které tolik miloval. Byl zkušený, dobře vybavený a podobné túry podnikal pravidelně už mnoho let. Hory byly jeho vášní. Toto rozhodnutí bohužel zcela změnilo život jeho rodiny.“
Muž vyrazil ráno. Manželka potom podle stanice ORF zalarmovala záchranáře, když se s ním nedokázala telefonicky spojit a podle mobilní aplikace viděla, že se jeho poloha nemění.
Zbyly po něm tři děti. Proto se rodina a kamarádi rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku. „Vytváříme ji jako důležitou pomoc pro tři Tomášovy děti – desetiletého Marka, který se připravuje na zkoušky na osmileté gymnázium; dvacetiletého Honzu, studenta jaderné fyziky; a dvaadvacetiletou Nikolu, která studuje magisterský obor psychologie,“ vysvětlují.
„Rodině jsem slíbil, že se pokusím to rozšířit mezi co největší počet lidí, pochopitelně i do sportovní komunity. I tady je vidět, na čem v životě opravdu záleží. Řešíme, s prominutím, neustále nějaký hovadiny. A pak se stane tohle…“ smutní bývalý hokejista.
Je ironií osudu, že v březnu minulého roku na horách zemřel i bývalý obránce Tomáš Klouček, kterého Šaffer také velmi dobře znal ze Slavie. Ten na oblíbené sjezdovce Medvědín ve Špindlerově Mlýně narazil do sloupku hned vedle sjezdovky.
Další jeho kamarád doplatil na jeden špatný pohyb při túře…
Odkaz na sbírku najdete ZDE >>>