Kuriozita v Plzni: Oceláře obral ofsajd dva na nikoho. Zadrbal jsem to, litoval Sikora
V polovině prodloužení Plzeň ve snaze rozhodnout stáhla Nicka Malíka a zariskovala hrou gólmana čtyři na tři. Tlačila, po ztrátě puku však vyrazili sami proti opuštěné brance Ondřej Kovařčík a Petr Sikora. Gól, jenže nebyl uznán pro ofsajd. Třinecký mladík totiž přejel útočnou modrou čáru dřív než kotouč. „Jde to za mnou. Nemůže se stát chyba, že tam vjedu,“ kál se po zápase juniorský vicemistr světa. Rozhodly až nájezdy. V nich proměnil pouze domácí Matyáš Filip, Malík pochytal všechno. Indiáni si utrhli druhý bod za vítězství 2:1.
Zápas měl spád, jen posledních téměř devět a půl minuty třetí části se hrálo bez přerušení. K rozhodnutí měl blíž Třinec, ale popáté za sebou skončilo vzájemné střetnutí s Plzní po 60 minutách nerozhodně 1:1. Všichni plnili herní plány, oba velmi podobné. Hlavně dbát na obranu. Pokud se stala chyba, byla potrestána. Ta, které se nerozvážně dopustil Petr Sikora, stála Oceláře vítězství. V prodloužení je Indiáni porazili přesně po sedmi letech. Předchozí čtyři utkání prohráli 1:2 v prodloužení nebo po nájezdech. Až tentokrát dopadl výsledek opačně.
„Asi jsem vypnul hlavu, nenapadlo mě, že by mohl být ofsajd. Za to se omlouvám, bohužel jsem zadrbal celý zápas. Kovi tam udělal všechno dobře, jednoznačně to jde za mnou,“ povídal třinecký útočník. Podobná věc potkala Plzeň v Třinci, kde jí taky nebyl uznán gól pro postavení mimo hru.
Žabka posadil Daňa
„Je to aspoň zadostiučinění, ještě, že tak. Pro něj je to nepříjemná situace, ale stávají se horší věci,“ vracel se Michal Teplý, který dal úvodní gól domácích. Před sezonou přišel do Plzně právě od Ocelářů.
O vyrovnání se postarala Sikorova nově poskládaná lajna. Během utkání se do ní posunul další stříbrný medailista ze šampionátu v Minnesotě Matyáš Kubiesa. Oba dohromady jsou v součtu věkem mladší než třetí z útoku, 40letý Martin Růžička. Třinecká verze Olympicu vznikla poté, co odstoupil pro zranění David Cienciala a trenér Boris Žabka posadil Marka Daňa, který po vyloučení slovně napadl rozhodčí. Tah se stažením sestavy na tři lajny vyšel. Sikora vybojoval puk a za brankou našel Růžičku. Ten nabil Kubišovi, který vymetl vikýř.
Jak výborný hrál Sikora zápas, tak špatně pro něj dopadl. Zbrklý ofsajd obral Třinec o druhý bod. „Po utkání jsme si k tomu něco řekli, i když vlastně už nebylo co. Mohli jsme mít i tři, máme jeden. I ten je dobrý, ale tohle se nesmí stávat,“ řekl smutný hrdina.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž