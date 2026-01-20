Sparťany po ztrátě s Hradcem čekají pokuty. Tohle si nemůžeme dovolit, řekl trenér
Zažili horskou dráhu emocí. 55 minut sledovali v úterý diváci v O2 areně ospalý zápas, nakonec dostali prvotřídní drama. Hokejová Sparta ztratila náskok ve vlastní přesilovce, Hradec Králové se v prodloužení radoval z rozhodnutí, ale juchání ukončila trenérská výzva domácích. Dva body za výhru 2:1 po nájezdech si přesto odvezli hosté. „Do kabiny velká kritika, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme pokutovat hráče, protože tohle si nemůžeme dovolit. Stojí nás to body a umístění v tabulce,“ prohlásil asistent domácího trenéra Valdemar Jiruš.
Úvodních pětatřicet minut jste klidně mohli smazat. Až po takové době bez výraznějších emocí a událostí otevřel skóre Pavel Kousal ranou z kruhu. „To byla trochu škoda,“ podotkl hostující brankář Stanislav Škorvánek k jediné inkasované ráně.
Zápas pak znovu upadl do ospalé nálady i díky jeho jistému výkonu, vše přesto nasvědčovalo tomu, že Sparta kráčí za triumfem. Situaci měla pevně pod kontrolou, jenže pět minut před třetí sirénou přišel nečekaný výpadek. Domácí dostali k dispozici přesilovou hru, už sedm sekund po jejím startu se však na druhé straně prosadil z úniku Radovan Pavlík.
„Jejich hráč jel vyloženě na to, že vyhrajou buly, bude za našimi beky a oni mu to tam hodí. Přesně jim to vyšlo. Ještě jsme si to říkali. Takhle nám ujeli z bule už loni. Chtěli jsme si na to dát pozor, ale stejně nám ujeli. Naše hloupost,“ litoval Kousal.
Zápas díky pozdnímu srovnání došel až do pořádně divokého prodloužení. Mountfield v něm vyšperkoval přesilovou hru odvoláním brankáře a Connor Bunnaman dostal puk za záda Jakuba Kováře. Hradecká lavička vybuchla nadšením, hráči naskákali na led a s úspěšným střelcem slavili. Předčasně. Sparťanská střídačka bleskově zareagovala, vyžádala si trenérskou výzvu na ofsajd a uspěla. Steve Moses byl v útočném pásmu skutečně dříve než puk.
„Odvolání gólu bylo dost zlé. Tam už jsem dost oslavoval, úplně jsem vypustil. Pak se zase vracet do zápasu, to bylo nepříjemné. Bylo to už o štěstí, bylo to vabank,“ popisoval Škorvánek.
Diváci, kteří neodešli okamžitě po druhém hradeckém gólu, si ve zbytku prodloužení ještě užili, co jim ve většině zápasu scházelo. Mountfield dvakrát trefil tyčku za Kovářem, Škorvánka podruhé propálil Kousal, jenže kotouč zastavila také branková konstrukce a pak ho do bezpečí odpálil z brankové čáry Alex Tamáši. „Myslel jsem, že to bylo za brankovou, ale na videu bylo vidět, že ne,“ mrzelo Kousala o to víc, že Sparta v nájezdech nenašla jediného úspěšného střelce.
Za Hradec se naopak trefili Steve Moses i Dávid Mudrák a Mountfield mohl slavit. Podruhé v utkání. „Dva body jsou jackpot,“ přiznal Škorvánek. Týmu pomohl v celém utkání 39 zásahy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž