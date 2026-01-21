Předplatné

ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Trenéři Sparty po další domácí ztrátě budou hráče pokutovat
Vítězná radost Komety
Hráči Pardubic se radují z gólu
Boleslav se raduje z výhry
Sparta slaví výhru
Hradecká radost
Radost hráčů Třince
13
Fotogalerie
TV iSport
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Český hokej zažil bouřlivý začátek týdne v podání výpadu útočníka Vancouveru Filipa Chytila a jeho ostrých výroků na adresu vedení české reprezentace. Má se volat hráčům NHL, které neberete na olympiádu, anebo ne? Řekl Chytil naprostou pravdu na téma komunikace Radima Rulíka s opomenutými českými hráči, anebo se hněval zbytečně či příliš? Téma pro podcast Zimák, respektive pro jeho úvodní část. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

V prémiové verzi Zimáku si rozpitváváme aktuální zprávy o přesunech extraligových hráčů i trenérů v další sezoně. Vybrali jsme zhruba patnáct jmen hokejistů i trenérů, kteří změní štaci i jména, která do extraligy dorazí z ciziny. V některých případech jde o velice zajímavé pohyby, včetně změn adres u nynějších reprezentantů.

Všechny kompletní díly najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a na nové iSport TV.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice42224610132:9580
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno42174516116:11264
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů