Indiáni nájezdy moc neumí, z brankáře Malíka se stal démon: Musíte si to vystát
Plzeňští Indiáni sami tvrdí, že nájezdy prý moc neumí. I to byl důvod, proč Nick Malík v polovině prodloužení úterního duelu s Třincem ujel z branky na střídačku. „Nájezdy nám moc nejdou, takže většinou jdeme do čtyř hráčů a zkusíme rozhodnout. Sikora naštěstí neuhlídal nohy, takže dobré pro nás,“ vracel se k neuznanému gólu Ocelářů z ofsajdu. Na penalty stejně došlo. Škodováci proměnili z pěti pokusů jeden, což stačilo k vítězství. Jejich gólman si poradil se všemi.
V předchozím utkání na ledě v Třinci neuznali v nastaveném čase branku plzeňskému Villemu Petmanovi po trenérské výzvě kvůli předchozímu postavení mimo hru. Oceláři poté rozhodli. Tentokrát jim v tom zabránil ofsajd Petra Sikory, který se unáhlil a při výpadu na opuštěnou branku vjel do útočného pásma dřív, než měl.
„Naštěstí jsme jim to oplatili stejnou mincí. Ten moment jsem popravdě vůbec neviděl. Zrovna jsem vyfukoval, vůbec jsem se na tu situaci nedíval. Ale reakce střídačky byla hodně přesvědčivá. Všichni hned vyskočili a věděli, že to byl ofsajd,“ vybavil si Nick Malík.
Jen šestkrát za 32 zápasů, do nichž nastoupil, dostal v 60 minutách hry víc než dva góly. Stal se z něj i démon samostatných nájezdů. Chytal všech šest utkání Plzně, v nichž rozhodovaly penalty. Tři Škodovka vyhrála, ve třech neuspěla. Malík z 33 pokusů inkasoval celkem pětkrát, dvakrát v jednom rozstřelu pouze 9. ledna v Liberci.
„V nájezdech se cítím dobře. Třinec má šikovné hráče a je vidět, že hodně koukají, sledují gólmana. Každý má něco natrénovaného, ale těch nájezdů už jeli v kariéře tolik, že i brankáři je mají nastudované. Pak už je to o tom něco vymyslet. Je vidět, že hráči sledují, kde gólman stojí, co dělá. Já jsem si dobře počkal. Myslím, že proto mě ani jednou nepřekonali,“ líčil Malík.
Plzeňští hráči prý nájezdy netrénují
V zápase s Třincem na něm postupně ztroskotali Flynn, Hudáček, Kubiesa, Michal Kovařčík a Martin Růžička. Volili střelu, jejich pokusy končily většinou v Malíkově lapačce. „Na nájezdy se dá trochu připravit, ale gólman do toho nemůže jít s tím, že hráč udělá přesně jednu věc. Kdybych šel jen na jednu variantu, provede něco jiného a je z toho gól. Je moje práce, abych zastavil puk. Je to o momentu a o tom si to vystát,“ popisoval.
Nicméně sám přiznal, že v rozstřelu ho překvapili úplně všichni. „Každý provedl něco jiného, než by člověk čekal. Nějakou přípravu máme, tuším, co by mohli dělat, ale v tu chvíli je hlavní číst hráče, koukat na hokejku, jak ji mají nakloněnou. Taky jsem si je vybruslil, počkal si a myslím, že tam pak neměli moc místa,“ pokračoval Malík.
Plzeňští hráči prý nájezdy netrénují, nicméně jen v lednu do nich šli třikrát. Proti Ocelářům jim vymíchal druhý bod ve druhé sérii Matyáš Filip, další neproměnili. „Proti Třinci je to vždycky specifické. Musíte se přizpůsobit jejich hře. Hrajeme teď docela podobný styl jako oni, vlastně celá liga. Tím, že je olympijská pauza, možná se víc brání, hodně se čipují puky. Třetí třetinu jsme byli horší, hodně se to na nás valilo. O to víc jsme rádi, že jsme to dotáhli alespoň do prodloužení a zajistili si minimálně bod. Nakonec z toho byly dva, což je super,“ shrnul Malík.
Jak si Nick Malík vedl v nájezdech:
|kolo
|utkání
|výsledek
|nájezdy
|9.
|Plzeň – Karlovy Vary
|3:2 sn
|8/1
|18.
|Plzeň – Třinec
|1:2 sn
|5/1
|20.
|Plzeň – Kometa
|4:3 sn
|5/0
|40.
|Liberec – Plzeň
|3:2 sn
|5/2
|43.
|Plzeň – Mountfield HK
|2:3 sn
|5/1
|44.
|Plzeň – Třinec
|2:1 sn
|5/0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž