Šír o pískání v extralize: Nadávky z hokeje nezmizí. Říká se, že jsme arogantní, ale…
Páni, klobouk dolů! Robin Šír (42) je rekordmanem mezi extraligovými rozhodčími. V minulém týdnu pokořil bájnou metu 1000 odpískaných zápasů v nejvyšší soutěži. A počítá dál. V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport líčí cestu za významným úspěchem i proměnu své profese v čase. Jak komunikují sudí? Na co se nejčastěji ptají hráči? A mizí z extraligy arogance? „Že jsme arogantní, se říká o rozhodčích. Chtěl bych to vyvrátit,“ hlásí zkušený arbitr. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Když skončil v juniorském věku s hráčskou kariérou, pruhovaný úbor ho vůbec nelákal. „Tátu napadlo, že bych mohl pískat. Řekl jsem, že určitě ne! Rozhodčím všichni nadávali,“ popisuje Robin Šír, jak ho otec musel přesvědčovat, aby vůbec zavítal na první kurz. O víc než dvě dekády později je uznávaným arbitrem s extraligovým rekordem i dvěma účastmi na mistrovství světa dospělých. Vzpomínky na krajskou ligu a kelímky s pivem na mantinelu ovšem přetrvaly.
Je meta 1000 utkání pro vás speciální?
„Určitě je to obrovské číslo, sezon už mám hodně. Moc to pro mě znamená, jsem strašně rád. Na začátku kariéry by mě něco takového ani ve snu nenapadlo. Když jsem začal pískat žáky, vlastně jsem si ani nepomyslel, že bych se dostal do extraligy. Zcela vážně. Jsem rád, jak to celé vyšlo, jaké jsem měl štěstí na lidi. Setrvačností ovšem dojíždět nemůžu, musím se dál připravovat. Doufám, že ještě nějakou tu stovku přidám. Jestli se mi budou dál vyhýbat zranění, můžu se ještě dostat na jiné číslo.“
Nejde jen o počet zápasů. Sbíráte důležité nominace i ocenění za svou práci.
„Dvakrát jsem byl vyhlášený nejlepším extraligovým rozhodčím a poslední roky cítím, že důvěra vedení ve mě je velká, dostávám rozhodující duely. Jsem rád, že splácím dobrým výkonem, jsou se mnou spokojení.“
Co za tím stojí?
„Myslím, že jsem začal hodně brzy. Měl jsem kolem sebe správné lidi, kteří mi v danou dobu pomohli a posunuli mě dál. A nabral jsem i dost zápasových zkušeností, než jsem se do extraligy dostal. Dále možná můj cit pro hru a komunikace. Tohle všechno dohromady mě drží.“
Hráči si často stanovují individuální cíle. Jak to mají sudí?
„Dával jsem si je až později, když jsem třeba při osmistém zápase cítil, že kariéra je někam nasměrovaná. A že tisícovka není úplně daleko. Mohlo se samozřejmě v průběhu času cokoliv stát, ale nestalo a k metě jsem došel. Když se takové číslo blížilo, bylo to jiné než 900 zápasů nebo když jich bude 1100. Ale neuvažoval jsem od začátku, jestli to dotáhnu na 300 nebo 500 utkání.“
Kdo vám odpískané duely vlastně sčítal?
„Statistiky hlídané jsou, máme dva lidi, kteří je kontrolují. Sám si je vedu od začátku. Jenom jsme si pak s klukama řekli, jestli čísla sedí, postupně si je kontrolujeme, zda nevznikla chyba. Můj počet každopádně souhlasí.“ (směje se)
Kolik duelů stihnete průměrně za sezonu?
„Tím, že jsem profi rozhodčí, mívám každé kolo. Což znamená 52, někdy 50 utkání v základní části. Když se mi daří, v play off mívám tak deset zápasů, za sezonu jsme tedy na šedesáti. Jiné soutěže v Česku nepískáme, pak ještě vyjíždíme ven. Liga mistrů a podobně.“
Což musí být fyzicky náročná zkouška.
„Určitě je, navíc letos je program nahuštěný kvůli únorové pauze. Leden je šílený, jedeme skoro obden. Máme krátký čas na regeneraci, o kterou se i tak snažím hodně. K tomu dost cestování, ale víme, že se blíží volnější únor, kdy máme semináře, trošku zvolníme. Pak začne nejdůležitější část v podobě play off, na které všichni čekají.“
Vy taky z důvodu ataku dalšího rekordu, že?
„Je to tak. Zrovna o víkendu jsme se o tom bavili s Vladimírem Šindlerem, delegátem na nedělním utkání v Plzni. Vláďa je ještě mezi rozhodčími ve vedení v play off zápasech, má jich 161, já 155. Nevěděl bych to, ale zrovna jsme si o tom povídali. Ještě šest utkání a mám ho.“ (směje se)
Než jste podobných met dosáhl, jak jste se vůbec dostal k pruhovanému dresu?
„Hrával jsem hokej za žáky Vítkovic, do dorostu už jsem se nedostal. Šel jsem do nižší soutěže, kde jsem dorost a juniorku odehrál, v 17 letech jsem ale skončil. A nevěděl jsem, co budu dělat. Otec znal pár rozhodčích z minulosti. Napadlo ho, že bych mohl pískat a abych šel na začátečnický seminář.“
Souhlasil jste?
„Řekl jsem, že určitě ne! Rozhodčího dělat nebudu, všichni jim nadávali. Myslel jsem si, že to není funkce pro mě. Táta řekl: Pojďme to jenom zkusit, zůstaneš u hokeje, mohlo by tě to chytnout. Byl jsem fakt rozhodnutý, že ne, i když časem se mi to v hlavě rozleželo. Výsledek každopádně byl, že ani v den semináře jsem tam jít nechtěl. Táta mě vzal, zaplatil za mě, zúčastnil jsem se kurzu a od té doby se všechno rozjelo. Zpětně mu moc děkuji.“