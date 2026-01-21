Flek po výprasku: Jedním slovem katastrofa. Kluci kolem nás jezdili na motorkách…
Vyrazit si po debaklu 1:7 pro cenu udělovanou nejlepšímu hráči týmu, třást si pravicí a usmívat se do objektivu, to je čirá radost… Jakub Flek protokol zvládl, ovšem pak se v roli kapitána musel k výprasku na pardubickém ledě vrátit. Kometa po odchodu zlatého kouče Kamila Pokorného vyhrála čtyři z šesti duelů, facka na východě Čech v dohrávce 22. kola byla první velkou nehodou. „Nešly nám nohy,“ nechápal kapitán brněnského souboru.
Ocenění pro muže zápasu těžko zastíní výprask. Jak jste k němu přišli z vašeho pohledu?
„Byla to jedním slovem katastrofa. Vůbec nevím, co se s námi stalo po první třetině. Ta snesla měřítko, vedli jsme, ale ve druhé se nám vybily ovladače a jen jsme čekali, co s námi provedou.“
První srovnávací gól ještě odvolala úspěšná trenérská výzva, ale pak se to začalo valit…
„Jo, dostali jsme gól vzápětí, padl v oslabení, ale tak to bývá. Navíc oni mají skvělé přesilovky, mají na ně výborné hráče. Ale co, dostaneš gól na 1:1, z toho se nesmíš sesypat, musíš makat dál a věřit, že gól dáš. Jenže pak jsme dostali tři góly z toho, že utečeme z ledu… Oni nám otočí hru a jedou sami na bránu. No, špatný.“
Měly napadané góly souvislost i s „dlouhou“ střídačkou v prostřední části?
„Ale my góly inkasovali i ve třetí třetině, kdy jsme střídačku měli krátkou. To si musíme pohlídat. Aspoň jeden náš vzdálenější hráč musí na ledě zůstat. To nemusíme nikomu vysvětlovat, tohle se učí v žácích… Co se dá dělat, nemá smysl se v tom zase dlouho babrat. Něco jsme si k tomu hned řekli, ve čtvrtek si to ukážeme na videu. Je to klišé, ale co jiného s tím dělat, než to hodit za hlavu a v pátek nás čeká další těžký zápas v Liberci.“
Jak říkáte, jde o jeden zápas z dvaapadesáti kol. Nic víc, nic míň.
„Ano, ale zároveň si nikdo z nás nepředstavoval, že to tady bude vypadat takhle. Kór po první třetině, kdy to nebylo špatné a hlavně jsme ji vyhráli. Na tak horké půdě soupeře je to to nejlepší, co můžeš v úvodní části předvést. Přišlo mi ale, že nám tady vůbec nešly nohy, vypadli jsme z tempa, v obranném pásmu jsme jen stáli a kluci kolem nás jezdili na motorkách. A čekali jsme, co s námi provedou. To nejde, to je smrt.“
A na střídačce to nejde zastavit, že?
„Snažíte se to nakopnout, ale stejně to tlačíte do kopce.“
Mrzí vás debakl i kvůli Alešovi Stezkovi, který vás v posledních bitvách výborně držel, a vy jste mu tady moc nepomohli?
„Samozřejmě. Alík měl poslední zápasy skvělé, nebýt jeho, tolik bodů bychom neposbírali. Mrzí mě to hodně právě kvůli němu, že jsme ho v tom nechali vykoupat.“
Je debakl zarážející nebo nečekaný o to víc, že jste se po výměně trenéra zmátožili, začali hrát s větším nadšením, energií a hlavně brali body?
„Porazili jsme silné týmy, oklepali se ze série porážek. Začal jsem cítit, že si nalíváme sebevědomí, porazili jsme venku Spartu, což je zrovna zápas, který by vás měl hodně nakopnout. Ještě před třetí třetinou jsme si říkali, že to není ztracené, když oni nám mohli dát ve druhé čtyři góly, proč bychom je nemohli dát my ve třetí? Ale odešly nohy a nebylo to tam, to si řekněme upřímně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|43
|23
|4
|6
|10
|139:96
|83
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|43
|17
|4
|5
|17
|117:119
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž