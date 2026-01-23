Koblížek o Finsku či Boleslavi: Jmenovku pro mě mají tři roky. Kometa? Dodnes mě to mrzí
V patnácti letech si sbalil věci a vyrazil na sever. Radek Koblížek (28) hájil roky barvy finského Kärpätu, s nímž se stal mistrem Liigy, a později spojil svoje jméno s týmem KooKoo. Jediným českým angažmá zůstávalo až doteď jednosezonní působení v mateřské Kometě Brno. „I když jsem měl smlouvu i na další sezonu, ukončila se a šel jsem zpátky do Finska. Úplně povedené to nebylo, ale tak to někdy je,“ ohlíží se teď čerstvá posila Mladé Boleslavi v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. S klubem rodák z Ivančic podepsal smlouvu i pro další dva ročníky. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Zažil téměř ideální vstup do nového angažmá. Radek Koblížek naskočil za Bruslaře poprvé v neděli proti Třinci a dvěma úspěšnými nájezdy rovnou pomohl k zisku dvou bodů. „Přál jsem si to odehrát jednoduše, fakt udělat maximum a hlavně vyhrát. Že jsem potom rozhodl v nájezdech… Ani jsem si nemohl představovat, že by to tak dopadlo,“ přiznává.
Zabydlel jste se už u Bruslařů?
„Celkem rychle. Přijel jsem po zápase s Pardubicemi, v kabině byla samozřejmě dobrá nálada, protože se vyhrálo. Působilo to na mě pozitivně. Přijde mi, že je v kabině skvělá parta, hned jsem byl v kanceláři podepsat smlouvu a všichni na mě působili příjemně. Hned jsem cítil, že sem v uvozovkách patřím. Nemůžu zatím říct vůbec nic špatného.“
Proč jste se rozhodl pro změnu uprostřed sezony v lednu?
„Po sezoně mi končila smlouva a už jsem cítil, že je čas na změnu, že bych se asi chtěl vrátit do Česka. Přišla možnost udělat to už během sezony a oslovilo mě to. S Bolkou už jsem párkrát v kontaktu byl a cítil jsem, že se změna blíží. Po sezoně by stejně přišla. Tak jsem říkal, proč ne, proč to neudělat. Zaujalo mě to i tím, že je to na další dva roky. Cítil jsem zájem, všechno se sešlo. Bylo pár dní čekání, jestli se to povede. Vypadalo to, že KooKoo se k tomu moc nemá, ale nakonec to dopadlo.“
Jak to?
„Protože tam šel Mazura, který byl původně v Liberci. Pak podepsal ve Finsku a na to konto mi řekli, že můžu odejít do Boleslavi.“
Za KooKoo jste ve 24 zápasech sebral 16 bodů (4+12). Chtěli vás vůbec pustit?
„Asi obě strany cítily, že to po sezoně stejně skončí. V KooKoo jsem byl prvně rok, pak jsem byl rok v Brně a teď jsem se tam vrátil na dvě a půl sezony. Neskončil jsem tam ve špatném. Oni chtěli nějakou náhradu, což se potom povedlo. Popřáli mi štěstí, s trenéry jsme si nic neudělali. Žádná zlá krev nebyla.“