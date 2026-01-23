Kry se v Litvínově daly do pohybu. Likvidace zrušena, Reichel byl s týmem na ledě
Měl mítink v kabině, po něm byl s hokejisty na ledě. Robert Reichel je zpátky, kry se v Litvínově daly do pohybu. Ve čtvrtek akcionáři změnili původní usnesení, které dávalo představenstvu pokyn k likvidaci společnosti HC Verva od sezony 2026/27. Taky potvrdili, že pokročila jednání o nabytí akcií se skupinou bývalých litvínovských hráčů vedených Jiřím Šlégrem, v níž působí rovněž Robert Kysela. První změnou je nástup další ikony do čela realizačního týmu.
V červnu loňského roku oznámil většinový majitel Orlen Unipetrol odchod z akcionářské struktury společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize. Rozhodnutí ve svém důsledku znamenalo zánik klubu v horizontu necelého roku. Před dvěma měsíci vyšla povzbudivá zpráva, že Orlen převede na skupinu kolem Jiřího Šlégra všech 71 procent akcií, jichž je držitelem. Změna v usnesení znamená další krok a zároveň pobídku, aby se věci daly do pohybu.
„Vzhledem k tomu, že už byly podepsány úvodní právní dokumenty a začalo jednání o parametrech transakce, lze důvodně předpokládat, že společnost Verva Litvínov bude v následujících letech pokračovat ve své činnosti s novou akcionářskou strukturou,“ uvedl Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Orlen Unipetrol.
Majoritní podíl převezmou Šlégr a společnost Hokej Litvínov, kde s ním působí i Robert Kysela. Oba bývalí špičkoví hráči, odchovanci a legendy, kteří v klubu později působili jako generální manažeři. Menšinové podíly ve Vervě náleží městu a spolku, který spravuje litvínovskou mládež.
Dosavadní strategický pokyn představenstvu, aby připravilo společnost k likvidaci, by mohl komplikovat přípravu k převzetí klubu a vyvolávat nejasnosti o návaznosti fungování společnosti u dalších subjektů v podnikatelském prostředí. „Proto jsme se rozhodli na valné hromadě hlasovat pro zrušení tohoto pokynu,“ upřesnil Kaidl.
Valná hromada se konala ve čtvrtek, její výsledek umožňuje představenstvu Vervy podnikat kroky k pokračování činnosti. Smí tedy i podepisovat smlouvy a další dokumenty na další sezonu, včetně sportovní oblasti. „Zároveň na základě komunikace s aktuálními akcionáři společnosti získalo představenstvo informaci o zahájení procesu due diligence,“ zmínil předseda představenstva Konrad Szykula proces prověření a analýzy společnosti před jejím převzetím. „Ze strany klubu ujišťujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, aby jak tento proces, tak následné převzetí proběhly hladce,“ dodal.
Hrozba zániku vyburcovala bývalé odchovance a fanoušky k hledání cest k záchraně. Heslo „Litvínov nezhasne“ rezonovalo daleko za hranicemi kraje, z prodeje triček fanklubu Ropáci on Tour a veřejné sbírky se podařilo získat tři miliony korun. Teď se ještě Litvínov snaží zachránit extraligovou existenci. V tabulce byl před pátečním kolem poslední s odstupem 11 bodů na Mladou Boleslav a zdá se, že spěje k baráži o udržení.
Nová dohoda s Orlenem by podle informací deníku Sport a webu iSport měla garantovat podporu ve výši 50 milionů korun na tři roky. Po změně usnesení můžou noví bossové podepisovat hráče. K první změně došlo v realizačním týmu. Jeho šéfem se stala další litvínovská ikona Robert Reichel s tím, že bude zodpovídat za sportovní úsek. Tým dřív vedl jako hlavní trenér, do konce minulé sezony byl asistentem. Tři roky byl asistentem u české dvacítky, pokaždé získala medaili na juniorském šampionátu. Na dva bronzy naposledy navázala stříbrem v Minnesotě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|43
|23
|4
|6
|10
|139:96
|83
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|43
|17
|4
|5
|17
|117:119
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž