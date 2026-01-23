Předplatné

Kry se v Litvínově daly do pohybu. Likvidace zrušena, Reichel se stává šéfem střídačky

Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Měl mítink v kabině, po něm byl s hokejisty na ledě. Robert Reichel je zpátky, kry se v Litvínově daly do pohybu. Ve čtvrtek akcionáři změnili původní usnesení, které dávalo představenstvu pokyn k likvidaci společnosti HC Verva od sezony 2026/27. Taky potvrdili, že pokročila jednání o nabytí akcií se skupinou bývalých litvínovských hráčů vedených Jiřím Šlégrem, v níž působí rovněž Robert Kysela. První změnou je nástup další ikony do čela realizačního týmu.

V červnu loňského roku oznámil většinový majitel Orlen Unipetrol odchod z akcionářské struktury společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize. Rozhodnutí ve svém důsledku znamenalo zánik klubu v horizontu necelého roku. Před dvěma měsíci vyšla povzbudivá zpráva, že Orlen převede na skupinu kolem Jiřího Šlégra všech 71 procent akcií, jichž je držitelem. Změna v usnesení znamená další krok a zároveň pobídku, aby se věci daly do pohybu.

„Vzhledem k tomu, že už byly podepsány úvodní právní dokumenty a začalo jednání o parametrech transakce, lze důvodně předpokládat, že společnost Verva Litvínov bude v následujících letech pokračovat ve své činnosti s novou akcionářskou strukturou,“ uvedl Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Orlen Unipetrol.

Majoritní podíl převezmou Šlégr a společnost Hokej Litvínov, kde s ním působí i Robert Kysela. Oba bývalí špičkoví hráči, odchovanci a legendy, kteří v klubu později působili jako generální manažeři. Menšinové podíly ve Vervě náleží městu a spolku, který spravuje litvínovskou mládež.

Dosavadní strategický pokyn představenstvu, aby připravilo společnost k likvidaci, by mohl komplikovat přípravu k převzetí klubu a vyvolávat nejasnosti o návaznosti fungování společnosti u dalších subjektů v podnikatelském prostředí. „Proto jsme se rozhodli na valné hromadě hlasovat pro zrušení tohoto pokynu,“ upřesnil Kaidl.

Valná hromada se konala ve čtvrtek, její výsledek umožňuje představenstvu Vervy podnikat kroky k pokračování činnosti. Smí tedy i podepisovat smlouvy a další dokumenty na další sezonu, včetně sportovní oblasti. „Zároveň na základě komunikace s aktuálními akcionáři společnosti získalo představenstvo informaci o zahájení procesu due diligence,“ zmínil předseda představenstva Konrad Szykula proces prověření a analýzy společnosti před jejím převzetím. „Ze strany klubu ujišťujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, aby jak tento proces, tak následné převzetí proběhly hladce,“ dodal.

Hrozba zániku vyburcovala bývalé odchovance a fanoušky k hledání cest k záchraně. Heslo „Litvínov nezhasne“ rezonovalo daleko za hranicemi kraje, z prodeje triček fanklubu Ropáci on Tour a veřejné sbírky se podařilo získat tři miliony korun. Teď se ještě Litvínov snaží zachránit extraligovou existenci. V tabulce byl před pátečním kolem poslední s odstupem 11 bodů na Mladou Boleslav a zdá se, že spěje k baráži o udržení.

Nová dohoda s Orlenem by podle informací deníku Sport a webu iSport měla garantovat podporu ve výši 50 milionů korun na tři roky. Po změně usnesení můžou noví bossové podepisovat hráče. K první změně došlo v realizačním týmu. Šéfem střídačky se stala další litvínovská ikona Robert Reichel s tím, že bude zodpovídat za sportovní úsek. Verva o tom v pátek oficiálně informoval na svém webu.

Olympijský vítěz z Nagana tým dřív vedl jako hlavní trenér, do konce minulé sezony byl asistentem. Tři roky byl asistentem u české dvacítky, pokaždé získala medaili na juniorském šampionátu. Na dva bronzy naposledy navázala stříbrem v Minnesotě.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice43234610139:9683
2Plzeň43194812117:8973
3Třinec44196316131:11472
4Mountfield43188116110:10071
5Liberec42202614113:10070
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno43174517117:11964
9Vítkovice45174420119:13463
10Č. Budějovice42165318114:11661
11Olomouc44173222100:12659
12Kladno43144520106:11655
13M. Boleslav4214442088:11354
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

