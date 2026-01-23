Ze vzteku radost. Procházka litoval trestu, pak rozhodl: Kladno kazí Boleslavi stíhací jízdu
Krátce před koncem základní hrací doby dostali k dispozici pětiminutovou přesilovku, měli ideální příležitost rozseknout vyrovnané klání s Vítkovicemi. Pak se ale mladoboleslavský Ondřej Procházka nechal vyloučit a dlouhou výhodu utnul. „Chtěl jsem za každou cenu vybojovat puk a z přemíry snahy jsem udělal faul. Zbytečný absolutně,“ sypal si popel na hlavu. Týmu se posléze odměnil gólem na 2:1 v prodloužení.
Rok 2025 uzavřel v Liberci, do nového už vkročil jako hráč Mladé Boleslavi. Ondřej Procházka na severu Čech nebyl produktivní, jak si sám představoval, a po 30 zápasech se zastavil na bilanci 2+5. U Bruslařů gólovou bilanci srovnal už po devíti duelech a navrch přidal tři nahrávky.
„Škoda, že jsem šance neproměňoval v Liberci, kam mě kvůli tomu brali. Bohužel, takový je hokej, takový je život. Šance byly, ale neproměňoval jsem to. Jsem rád, že teď tady aspoň nějaké procento šancí proměňuju, mám body a pomáhám tak týmu,“ vyprávěl Procházka po výhře nad Vítkovicemi.
Z ní si Bruslaři odnesli do tabulky dva body. Z nadějné první třetiny vytěžili jen gól Aleksiho Rekonena, pak se do té doby nevýrazný soupeř odrazil a začal hrozit. Výsledkem bylo srovnání Anthonyho Nellise v prostředním dějství a otevřená třetí část. „Tam jsme dělali spoustu chyb a koledovali si, že Vítkovice stav utkání otočí,“ uvědomoval si asistent domácího trenéra Martin Slánský.
Domácí získali velkou možnost rozhodnout osm minut před koncem, kdy Marek Kalus zásahem do hlavy sestřelil Filipa Suchého. Boleslavský útočník po střetu už do utkání nezasáhl, hostující kapitán vyfasoval trest do konce utkání a může očekávat, že si na něj posvítí disciplinární komise. „Osm minut před koncem, ohodnocený, jak to mělo být. Koukli jsme na to, určitě to bylo na pět minut. Opravdu to mohlo rozhodnout zápas, ale jsme rádi, že to tak nedopadlo. Jsme rádi za bod,“ řekl k zákroku hostující asistent Aleš Krátoška.
Dlouhou přesilovku zkrátil svým faulem Procházka, zbytek šancí zlikvidovali velmi pozorní Dominikové Furch a Hrachovina. Druhý jmenovaný nedosáhl až v prodloužení na přesnou střelu provinilce Procházky. „Jeli jsme dva jedna a už jsem se podíval na gólmana, který si podle mě myslel, že to budu zpátky nahrávat, takže měl trochu volno na přední tyčce. Zamířil jsem a prošlo to tam. Za to jsem rád,“ popisoval autor rozhodující trefy.
Boleslav se díky výhře vzdálila poslednímu Litvínovu už na rozdíl 13 bodů. Směrem vzhůru to ale stále nejde. Kladno bodovalo také za dva a udrželo náskok před Bruslaři. „Škoda, chtěli bychom už být výš, ale Kladno oddaluje naši stíhací jízdu. Musíme jít pořád dál a hrát stejně. Ale furt koukáme dozadu, jak hraje Litvínov a jak se to tam vyvíjí,“ prohlásil Procházka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž