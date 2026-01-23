Kometě zvadl efekt výměny, řeší defekt a 11 inkas v řadě. Je to problém, přikývl Ďaloga
Hokejová tragédie vypadá jinak, ovšem v Kometě se musí mít znovu na pozoru a trávit čas na špičkách. Pozitivní účinek nedávné trenérské změny na kabinu vyvanul, v Brně během pouhých tří dnů spadla nálada prudce dolů. Usídlení pochybností zahájil středeční výprask v Pardubicích 1:7 a rozvinula jej páteční porážka 0:4 v Liberci. „Bohužel, hrozně vlažná první třetina nás stála utkání,“ bědoval kouč Jiří Horáček.
Počínaje druhou třetinou na Dynamu a konče první částí v Liberci Kometa inkasovala devět gólů po sobě – za necelých 49 minut. Nakonec to dělá 11 zářezů za sebou! Tohle už Brno musí seriózně řešit. „Ano, je to problém,“ přikývl obránce Marek Ďaloga. „Pokud si to my hráči nepohlídáme a nebudeme důslední, bude to vypadat takto.“
Přitom plně zasloužený triumf na Spartě minulý týden nabízel jinou budoucnost. „Pak jsme měli ještě velice dobré utkání ve Vítkovicích, bohužel přišel zápas v Pardubicích, kde nás vůbec nic neomlouvá za odehrané dvě třetiny. Začali jsme se soustředit na Liberec, ale nemůžeme hrát takhle vlažně. Od druhé třetiny byl výkon úplně jiný, ale nedotáhli jsme to,“ připojil Horáček.
Po partii na východě Čech kapitán Jakub Flek zmiňoval extrémně špatný pohyb vyplývající z pomalých nohou. Pod Ještědem stejná družina vůbec nechytila úvod, ocitla se na kolotoči od prvních střídání. Hosté absolutně nechytili prvotní intenzitu a vůbec úroveň produkce všech tygřích formací. „Musíme přidat, tohle bylo málo. Příště bude nutné nastoupit do zápasu jinak a urvat ho. Je to o nás, musíme zabrat, odrazit se od dobrých věcí a vyhrát,“ měl jasno slovenský bek Ďaloga.
Enormní hlad domácích okamžitě rozdováděl i diváky, kteří nezůstali pozadu, rychle se chytli a tlačili své hochy do jedné ofenzivní akce za druhou. Tygři předváděli vynikající celoplošnou hru, vládli hře na kotouči, byli na něm silní technicky i fyzickou silou. A když už si hosté puk na chvíli uzmuli, dost často o něj vynikajícím napadáním domácích zase přišli.
Úvod témeř bez přerušení
Severočeši se s tím opravdu nepárali, nastoupili v enormním tempu a hráli i přesně, takže prvních osm minut boje se stihlo odehrát za pouhých deset minut čistého času, prakticky se nepřerušovalo. V extralize unikát. Tygři překypovali nefalšovanou chutí dobývat a střílet góly, byli maximálně koncentrovaní na každou sekundu a i díky tomu sbírali dorážky, projevovali správný čuch na odrazy. „Povedl se nám vstup, byli jsme spokojení s první třetinou, měli jsme výborný pohyb ve všech formacích,“ lebedil si trenér Jiří Kudrna.
Kometa potřebovala obrovským způsobem přidat, což se jí od druhého dějství podařilo. Částečně hlídáním náskoku z liberecké strany a částečně zlepšenou hrou začala vyrovnávat přísun nebezpečných momentů. Tomáši Zohornovi chybělo na začátku pár centimetrů k úklidu puku do odkryté brány, v půlce partie se řítil Kristián Pospíšil sám na Petra Kváču, ten však vytáhl exkluzivní zákrok. Vniveč přišla i první brněnská přesilovka ke konci druhé dvacetiminutovky. I z toho pramenila otrávenost kapitána Jakuba Fleka, jemuž nevycházely kombinační pokusy ani samostatné akce.
„Soupeř si pak vypracoval šance a nás výborně podržel Petr Kváča. Ve třetí třetině jsme hráli znovu velice dobře, měli jsme pohyb, důležitý byl třetí gól, který nás uklidnil,“ líčil Kudrna svoje dojmy. Jeho svěřenci před vynikající návštěvou mysleli i na to, aby pomohli Kváčovi vychytat nulu. Kometa zkusila 4 minuty před finišem za stavu 0:3 hru bez brankáře, bez úspěchu, do sítě jí doletěl jedenáctý puk po sobě. „Strašně si vítězství vážíme. Velká pochvala pro celý tým, který tvrdě pracoval. Jsme spokojení, jdeme dál,“ mnul si ruce Jiří Kudrna.
Brno po odchodu Kamila Pokorného
Olomouc - Kometa 3:2
Kometa - Litvínov 7:2
Kometa - Ml. Boleslav 3:2p
Sparta - Kometa 1:3
Vítkovice - Kometa 2:3p
Pardubice - Kometa 7:1
Liberec - Kometa 4:0
úspěšnost: 48 %
skóre: 19:21
Prázdný košík
Pohled Miroslava Horáka
Obouchávání mladých talentů je záslužná práce, která ke Kometě dlouhodobě patří. A díky za ni. Mám však pocit, že brněnský fanoušek začíná být čím dál víc nervózní z toho, že nákupní košík před blížící se uzávěrkou přestupů zůstává a možná i zůstane zcela prázdný. Majitel Libor Zábranský s oblibou vždy tvrdil, že soupiska je otevřená až do konce ledna, nyní se nákupní horečka nečeká, jako by se nad maximální snahou o obhajobu titulu pomalu zavírala voda. S tím, že obchodní manévry se propíší až do příští sezony v nablýskané v nové aréně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž