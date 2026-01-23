Hrádek sekl Olomouc, za kterou před pěti dny hrál: Hodně lidí mi psalo, ať si to šetřím
Ještě v neděli válčil za Olomouc při utkání v Kladně, o pět dnů později jí ale vstřelil branku. Pardubický Michal Hrádek si druhý zápas po návratu z hostování osladil prvním gólem v sezoně. Paradoxně na místě, které od poloviny září navštěvoval dennodenně. „Zrovna škoda, že to vyšlo na Olomouc, ale za gól jsem samozřejmě rád,“ měl jasno třiadvacetiletý obránce, jenž Dynamu pomohl k třetí výhře v řadě. A navíc jej přiblížil k prvenství v základní části.
Forma největšího favorita na titul budí respekt. Od 30. listopadu, kdy Pardubice padly v Liberci 2:4, nebodovaly jen v jediném utkání, a to před týdnem v Mladé Boleslavi. Mezitím bral Pešánův mančaft třináct výher a tři porážky v nastaveném čase. Vlna oslavných pokřiků se z šatny Východočechů valila i po duelu v Olomouci.
Tým z nejskromnějších extraligových podmínek sice kladl „Goliášovi“ tuhý odpor, jenže body pro něj visely vysoko. Dynamo poprvé udeřilo v závěru 16. minuty, kdy obrovitý Jáchym Kondelík usměrnil Červenkovu střelu za brankáře Oldřicha Cichoně.
Poté si už vzal hlavní slovo Michal Hrádek, jemuž ještě před týdnem na Hané tleskali. Od poloviny září, kdy jej Pardubice pustily na hostování, si odvedl své. Na ledě působil nenápadně, ale zároveň nekompromisně a neprostupně. „Olomouc mi neskutečně pomohla, protože jsem nabral takové zdravé sebevědomí a mnohem víc si na ledě věřím. Doufám, že to ukážu i v Pardubicích,“ přál si Hrádek.
V Dynamu teď dostává prostor i z důvodu, že v obraně absentují Jan Košťálek s Liborem Hájkem. Při středečním špílu s Kometou strávil na ledě víc než jedenáct minut, o dva dny později už poprvé v sezoně skóroval. U mantinelu vyhrál přetlačovanou s Jakubem Doktorem, nabruslil si mezi kruhy a rychlou střelou nedal Cichoňovi šanci.
Článek pokračuje pod infografikou
„Byl tam v rohu odražený puk, dojel jsem si pro něj a nějak jsem si věřil, že to otočím. Viděl jsem, že prostor jít do brány je, takže jsem tam šel a jen jsem to orientačně házel na bránu. Góly ale moc často nedávám, byl to teprve druhý v extralize. Zrovna škoda, že to vyšlo na Olomouc, ale za gól jsem samozřejmě rád,“ komentoval Hrádek.
„Určitě jsem se nevzbudil s tím, že bych dal zrovna branku. Hodně lidí z Olomouce mi psalo, ať zrovna neskóruju a šetřím si to,“ culil se obránce. „I kluci mi při podávání rukou říkali, že tady celou dobu nedám gól a najednou jo. Byly tam nějaké úsměvné řeči,“ doplnil.
Pardubice si Hrádka nechají po celý zbytek sezony, byť to bude mít v nabité konkurenci složité. „Vždycky je to těžké, nikdo vám nic zadarmo nedá. Jsem tady a určitě budu o místo bojovat,“ řekl odhodlaně.
Hrádkův comeback se zamlouvá i pardubickým trenérům. „Myslím si, že v Olomouci odvedl kvalitní a dobrou práci. Chtěli jsme na to jen navázat a dát mu prostor. On je tam hlavně od toho, aby gólům zabraňoval, ale jestli ho dá, je to pro něj jedině dobře,“ přikývl Václav Kočí, asistent Filipa Pešána.
Po Hrádkově gólu se sice domácí v přesilovce dostali na dostřel, jenže v závěru prostřední třetiny se radoval po lahůdkovém Mandátově pasu Roman Červenka. Reprezentační kapitán tak znovu potvrdil vizitku extraligového fantoma, jeho branka byla nakonec vítězná. „Na Romana popravdě koukám s otevřenou pusou, protože to, co ve svých letech předvádí a jaký je profesionál, je něco neuvěřitelného,“ smekl Hrádek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž