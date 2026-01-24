Vomáčka o konkurenci v Pardubicích: Sklopit uši a makat. Červenka? Je jako víno
V extralize naskočil poprvé od 17. října, kdy stál v brance Pardubic u domácího kolapsu 0:5 s Libercem. Po více než třech měsících a několika odchytaných zápasech v prvoligovém béčku se Tomáš Vomáčka znovu vrátil do kasy, osmadvaceti zákroky pomohl k výhře 3:2 v Olomouci. Po utkání rozebral svou pozici v Dynamu a zároveň smekl před dvoubodovým Romanem Červenkou, jenž v průběhu rozhovoru na chodbě poctivě vyklusával.
Ve čtyřiceti letech je Roman Červenka suverénně nejproduktivnějším hráčem soutěže. Co na něj říkáte?
„Mně přijde, že každého z naší kabiny se na něj ptají. (usmívá se) Ale vždyť se podívejte, jak tady hned po zápase běhá. On je jako víno, čím starší, tím lepší. Nezastavuje ani nezpomaluje, naopak si myslím, že ještě bude přidávat dál. Hraje neskutečně, se Sedlem (Lukášem Sedlákem) i Mandym (Janem Mandátem) si skvěle rozumí. Je super ho mít v týmu. Jsme rádi, že ho tady máme.“
V extralize jste naskočil po tříměsíční odmlce. Jaké to bylo?
„Tím, že Malcolm (Subban) byl zraněný, jsem s týmem teď měsíc trénoval. Na tréninku jsem se snažil dělat dobré věci. Asi si toho trenéři všimli, a proto mi dali šanci. Moc si toho vážím a zároveň mám radost, že jsme vyhráli.“
Jak jste zápas v mrazivé „Plecharéně“ vůbec prožíval?
„Na začátku jsem byl hlavně nervózní. Podle mě se to uklidnilo až potom, co jsem v první třetině skočil Orsavovi pod nohy. Tam jsem se trošku dostal do zápasu, ale kluci hráli super. Je vidět, že jim to lepí. Opakuju, jsem rád, že jsme to uválčili.“
Ale v poslední minutě to před vámi docela hořelo.
„To k tomu patří, v Olomouci je to vždycky těžké, končí to o gól, o dva... Věděli jsme, že oni nepřestanou hrát, s tím se musí počítat. Já jsem v bráně od toho, abych klukům pomohl.“
Byl velký rozdíl naskočit z B-týmu rovnou do áčka?
„Rozdíl to určitě je, ví to každý. Pro mě to bylo jen o tom, abych se uklidnil v hlavě, protože extraligu jsem přece jen dlouho nechytal. Když jsem se uklidnil, cítil jsem se dobře.“
Sezonu jste začal jako dvojka za Romanem Willem, jenže pak vedení přivedlo Malcolma Subbana. Jak vůbec takovou konkurenci v brankovišti berete?
„Je to samozřejmě těžké, ale jsme v Pardubicích. Tady to ani lehké nechceme. Na to jsme moc velký klub, abychom si to dělali lehké. Konkurence tady je a vždycky bude, takže já se s tím musím porvat, sklopit uši, držet hubu a makat.“
Berete zpětně jako dobrý krok, že jste šel před lety z USA do Pardubic? Navzdory konkurenci, tlaku, obrovským ambicím...
„Určitě to byl dobrý krok, konkurence člověka posouvá. Nikoho by přece nebavilo hrát v týmu, kde by konkurence nebyla a jenom jste se tam chodili sklouznout. Jsem rád, že konkurence tady je. Je jen na mně, abych makal, uzmul si co nejvíc času pro sebe, a když chytá Wilda, abych byl ten nejlepší náhradník a podpořil ho.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž