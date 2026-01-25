Předplatné

Kometa otočila utkání s Hradcem. Šlágr prvního s druhým pro Plzeň, Třinec porazil Motor

ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Pardubice slaví gól do branky Plzně
Hynek Zohorna se hattrickem blýskl proti Hradci Králové
Nebezpečí před brankou Filipa Novotného z Hradce Králové
Tipsport extraliga
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Nedělní 45. kolo přineslo šest zápasů. Hokejisté Komety Brno díky hattricku Hynka Zohorny porazili Hradec Králové 4:3, přestože ve druhé třetině prohrávali 1:3. Třinec zvítězil 2:1 nad Motorem. Liberec si z Kladna veze výhru 2:0, poslední Litvínov podlehl Olomouci 3:5 a Karlovy Vary si poradily s Mladou Boleslaví 4:0. Šlágr mezi Pardubicemi a Plzní rozhodlo až prodloužení, radují se Indiáni s výsledkem 4:3.

Třinec - České Budějovice 2:1

O výhru Ocelářů se postarala čtvrtá útočná řada, která vstřelila oba góly. Domácím se po třech neúspěšných kolech v řadě podařilo připsat tři body. Motor venku prohrál pošesté za sebou.

Litvínov - Olomouc 3:5

Verva se nadále trápí na posledním místě extraligy, počtvrté za sebou skončila bez bodu. Hanáci naopak poprvé od 9. ledna body získaly, z Litvínova vezou rovnou tři.

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:0

Bruslaři po sérii čtyř výher vybouchli na západě Čech. Po dvou gólech skórovala dvojice Jan Bambula a Nick Jones.

Kladno - Liberec 0:2

Bílí tygři slaví pátou výhru za sebou. O tříbodovém přídělu v Kladně rozhodli až ve třetí třetině. Hostující brankář Kváča slaví pátou nulu v sezoně.

Kometa - Hradec Králové 4:3

Obhájce titulu z Brna vyhrál po dvou porážkách, zásluhou hattricku Hynka Zohorny otočil ze stavu 1:3.

Pardubice - Plzeň 3:4pp

Šlágr prvního s druhým rozhodlo až prodloužení, po kterém se radují Zápodočeši. Plzeň porazila vedoucí Dynamo pošesté z posledních sedmi vzájemných soubojů.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE
35Detail
LIVE
40Detail
LIVE
02Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Brno45184518121:12667
8Sparta42175416128:11065
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc46183223107:13262
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

