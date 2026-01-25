Kometa otočila utkání s Hradcem. Šlágr prvního s druhým pro Plzeň, Třinec porazil Motor
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Nedělní 45. kolo přineslo šest zápasů. Hokejisté Komety Brno díky hattricku Hynka Zohorny porazili Hradec Králové 4:3, přestože ve druhé třetině prohrávali 1:3. Třinec zvítězil 2:1 nad Motorem. Liberec si z Kladna veze výhru 2:0, poslední Litvínov podlehl Olomouci 3:5 a Karlovy Vary si poradily s Mladou Boleslaví 4:0. Šlágr mezi Pardubicemi a Plzní rozhodlo až prodloužení, radují se Indiáni s výsledkem 4:3.
Třinec - České Budějovice 2:1
O výhru Ocelářů se postarala čtvrtá útočná řada, která vstřelila oba góly. Domácím se po třech neúspěšných kolech v řadě podařilo připsat tři body. Motor venku prohrál pošesté za sebou.
Litvínov - Olomouc 3:5
Verva se nadále trápí na posledním místě extraligy, počtvrté za sebou skončila bez bodu. Hanáci naopak poprvé od 9. ledna body získaly, z Litvínova vezou rovnou tři.
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:0
Bruslaři po sérii čtyř výher vybouchli na západě Čech. Po dvou gólech skórovala dvojice Jan Bambula a Nick Jones.
Kladno - Liberec 0:2
Bílí tygři slaví pátou výhru za sebou. O tříbodovém přídělu v Kladně rozhodli až ve třetí třetině. Hostující brankář Kváča slaví pátou nulu v sezoně.
Kometa - Hradec Králové 4:3
Obhájce titulu z Brna vyhrál po dvou porážkách, zásluhou hattricku Hynka Zohorny otočil ze stavu 1:3.
Pardubice - Plzeň 3:4pp
Šlágr prvního s druhým rozhodlo až prodloužení, po kterém se radují Zápodočeši. Plzeň porazila vedoucí Dynamo pošesté z posledních sedmi vzájemných soubojů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž