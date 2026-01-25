ONLINE: Dynamo - Plzeň 1:2. Kometa hostí Hradec, Třinec porazil Motor

Předplatné

ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Nebezpečí před brankou Filipa Novotného z Hradce Králové
Nebezpečí před brankou Filipa Novotného z Hradce Králové
Nebezpečí před brankou Filipa Novotného z Hradce Králové
Plzenští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Jakub Konečný v souboji s Adamem Najmanem
Kladno na svém ledě přivítalo Bílé tygry z Liberce
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Dnes je na programu šest zápasů 45. kola, které nabídne i souboj prvních Pardubic s druhou Plzní. Na úvod Třinec zvítězil 2:1 nad Motorem. Další díl souboje na dálku o play off svedou Kladno s Mladou Boleslaví. Rytíři hrají doma s Libercem. Poslední Litvínov podlehl Olomouci 3:5 a Karlovy Vary si poradili s Mladou Boleslaví výsledkem 4:0. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

Třinec - České Budějovice 2:1

O výhru Ocelářů se postarala čtvrtá útočná řada, která vstřelila oba góly. Domácím se po třech neúspěšných kolech v řadě podařilo připsat tři body. Motor venku prohrál pošesté za sebou.

Litvínov - Olomouc 3:5

Verva se nadále trápí na posledním místě extraligy, počtvrté za sebou skončili bez bodu. Hanáci naopak poprvé od 9. ledna body získaly, z Litvínova vezou rovnou tři.

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:0

Bruslaři po sérii čtyř výher vybouchli na západě Čech. Po dvou gólech skórovala dvojice Jan Bambula a Nick Jones.

Kladno - Liberec 0:2

Bílí tygři slaví pátou výhru za sebou. O tříbodovém přídělu v Kladně rozhodli až ve třetí třetině. Hostující brankář Kváča slaví pátou nulu v sezoně.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE
35Detail
LIVE
40Detail
LIVE
02Detail
LIVE přestávka
12Tipsport63,31,7Detail
LIVE přestávka
33Tipsport2,92,73Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Liberec44222614119:10076
3Třinec45206316133:11575
4K. Vary44214415116:11075
5Plzeň43194812117:8973
6Mountfield44188216112:10372
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc46183223107:13262
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

