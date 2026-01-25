ONLINE: Dynamo - Plzeň 1:3. Kometa hostí Hradec, Třinec porazil Motor
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Dnes je na programu šest zápasů 45. kola, které nabídne i souboj prvních Pardubic s druhou Plzní. Na úvod Třinec zvítězil 2:1 nad Motorem. Liberec si z Kladna veze výhru 2:0, poslední Litvínov podlehl Olomouci 3:5 a Karlovy Vary si poradili s Mladou Boleslaví výsledkem 4:0. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.
Třinec - České Budějovice 2:1
O výhru Ocelářů se postarala čtvrtá útočná řada, která vstřelila oba góly. Domácím se po třech neúspěšných kolech v řadě podařilo připsat tři body. Motor venku prohrál pošesté za sebou.
Litvínov - Olomouc 3:5
Verva se nadále trápí na posledním místě extraligy, počtvrté za sebou skončili bez bodu. Hanáci naopak poprvé od 9. ledna body získaly, z Litvínova vezou rovnou tři.
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:0
Bruslaři po sérii čtyř výher vybouchli na západě Čech. Po dvou gólech skórovala dvojice Jan Bambula a Nick Jones.
Kladno - Liberec 0:2
Bílí tygři slaví pátou výhru za sebou. O tříbodovém přídělu v Kladně rozhodli až ve třetí třetině. Hostující brankář Kváča slaví pátou nulu v sezoně.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|4
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|5
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|6
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž