Reichel vede tréninky Litvínova, zápas sledoval z tribuny: Změn bude víc, partnery zajistíme
V pátek vedl první trénink, při nedělním utkání Litvínova s Olomoucí seděl v kulichu na tribuně. Vysoko, naproti střídačkám, kde ještě v minulé sezoně stál jako asistent kouče. Robert Reichel se po deseti měsících vrátil jako šéf realizačního týmu. S jasným cílem: aby se na Hlinkově stadionu hrála extraliga i v příští sezoně. „Jestli ji zachráníme po základní části nebo v baráži, mě momentálně netrápí. Ale určitě bych byl raději, kdyby se to povedlo už teď,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Loni neprodloužil trenérskou smlouvu, po oznámení odchodu většinového vlastníka Orlen Unipetrol se však Robert Reichel přidal ke skupině kolem Jiřího Šlégra, usilující o spásu severočeského klubu. Po juniorském šampionátu v Minnesotě, kde dvacítka získala stříbro, se přesunul do vedení Litvínova. Ve čtvrtek akcionáři změnili původní usnesení, které dávalo představenstvu klubu pokyn k likvidaci společnosti od příští sezony. Věci se tak mohly dát do pohybu. „Převezmeme to kompletně. Změn bude víc,“ předeslal olympijský vítěz a mistr světa.
Jak dlouho se váš nástup chystal?
„Potřebovali jsme, aby se zrušilo usnesení o likvidaci klubu, což se podařilo. Pak proběhla valná hromada klubu. S Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou jsme se domluvili. Další věc je, abychom v Litvínově zachránili extraligu.“
O vašem návratu se spekulovalo už před šampionátem dvacítek. Čekali jste, až se věci dají do pohybu a budete moct jednat?
„Bavili jsme se o tom. Ale řekl jsem, že se v Litvínově musí změnit některé věci. Všechno je v pohybu, všechno řešíme s Konradem Szykulou, šéfem představenstva. Věci se průběžně budou měnit. Řekl jsem, že pomůžu. Ještě tedy nepůjdu na střídačku. Ale dva dny s klukama pracuju. Řekli jsme si věci, které jsme si říct potřebovali. Myslím, že to pochopili. Tréninky byly dobré, některé detaily jsme změnili. Dvakrát jsem měl schůzku s Jakubem Petrem, který zůstává hlavním trenérem. Já jsem šéf realizačního týmu, ještě nám pomůže Jakub Petružálek.“
Vy trenérský štáb vedete, ale nechtěl jste do něj už dál zasahovat tím, že byste se postavil i na střídačku?