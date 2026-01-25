Předplatné

Ostrý faul vzbudil vášně. Trošku amok, smál se Kovařčík. Motor postrádá hlavní hvězdu

Michal Kovařčík z Třince
Michal Kovařčík z TřinceZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Miloš Roman z Třince a Milan Doudera z Motoru
O tvrdé souboje v utkání Třince s Motorem nebyla nouze
Jan Štencel dotírá na Matěje Kubiesu
Závar před třineckou brankou
Radost hokejistů Českých Budějovic
Třinec slaví gól do branky Motoru
7
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Bez ofenzivních lídrů Adama Kubíka a Nicka Olesena odcestoval Motor na dalekou štreku na východ republiky. Body si domů nevezl a v závěru utkání, které ovládl Třinec poměrem 2:1, se frustrace promítla v souboji Matěje Tomana s lídrem Ocelářů Michalem Kovařčíkem. Ostrý náraz hostujícího hráče necelé dvě sekundy před koncem způsobil pozdvižení. „Měl jsem trošku amok, chtěl jsem se pomstít,“ smál se už po vítězném utkání s šarvátkou na konci Kovařčík.

Pětadvacetiletý Toman si za svou iniciativu v rohu hřiště vysloužil pětiminutový trest. Jeho počínání v samotném závěru tak bude zkoumat disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem. Budějovický centr čtvrté formace dostal důvěru v závěrečných sekundách, kdy Motor ještě usiloval o srovnání, ale z přemíry snahy narouboval soupeře hlavou proti mantinelu.

„Nevím, je to o úhlu pohledu. Faul to byl, potrestaný, k hokeji patří. Nemám na to názor. Ale mám radši emoce, samozřejmě to bylo mimo rámec pravidel. Víc bych se k tomu nevracel,“ komentoval stroze výstup svého svěřence hostující asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Svůj díl viny každopádně uznal také Michal Kovařčík, pro nějž zle vyhlížející střet dopadl bez zdravotní újmy. „Trochu jsem si za to mohl sám. Čekal jsem, že přijde nějaký náraz, ale ne až takový krosček na číslo… Rozhodčí ho posoudil, jak ho posoudil,“ dodal k ožehavé situaci.

Vítězství řídil čtvrtý útok

Slezanům vystřílela hubenou výhru poslední letka s autory branek Patrikem Hrehorčákem a Davidem Ciencialou, oběma asistoval centr Miloš Roman. Hlavně Ciencialův kousek, kdy si navedl kotouč na bekhendovou stranu a zavěsil do růžku, musel příznivce domácích potěšit. Třicetiletý Ocelář se navíc trefil po 17 hluchých zápasech v době, kdy Třinec po třech těsných porážkách potřeboval zabrat.

Budějovice se v zápase držely, přestože úvodní minuty souboje úplně zaspaly a červenobílí je topili v drtivém tlaku. Ojedinělá akce obránce Jana Štencla, který si s pukem efektně proklestil cestu k brance, však značila vyrovnání a také otupení třineckého náporu. Další trefy Jihočeši postrádali. Chyběla jim myšlenka s 38 body (13+25) nejproduktivnějšího člena týmu Nicka Olesena, jenž si vybral zdravotní „dovolenou“. Scházel také Adam Kubík.

„Bylo to znát, jsou to hráči do přesilovek. I když jsme měli jenom dvě, tam nám určitě chyběli. Ale přesto jsme odehráli herně vynikající utkání, jenom škoda, že jsme ho nedotáhli a nevyrovnali. Chybělo štěstíčko,“ hodnotil junior Štěpán Hoch, jenž se znovu setkal s kolegy ze stříbrné dvacítky Petrem Sikorou a Matějem Kubiesou.

Při absencích dostal Hoch prostor na křídle druhé formace, v té třetí se znovu proháněl hřmotný obránce Ondřej Kachyňa. Na výhru to Motoru nestačilo.

KonecLIVE
21

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Liberec44222614119:10076
3Třinec45206316133:11575
4K. Vary44214415116:11075
5Plzeň43194812117:8973
6Mountfield44188216112:10372
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc46183223107:13262
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů