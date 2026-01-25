Ostrý faul vzbudil vášně. Trošku amok, smál se Kovařčík. Motor postrádá hlavní hvězdu
Bez ofenzivních lídrů Adama Kubíka a Nicka Olesena odcestoval Motor na dalekou štreku na východ republiky. Body si domů nevezl a v závěru utkání, které ovládl Třinec poměrem 2:1, se frustrace promítla v souboji Matěje Tomana s lídrem Ocelářů Michalem Kovařčíkem. Ostrý náraz hostujícího hráče necelé dvě sekundy před koncem způsobil pozdvižení. „Měl jsem trošku amok, chtěl jsem se pomstít,“ smál se už po vítězném utkání s šarvátkou na konci Kovařčík.
Pětadvacetiletý Toman si za svou iniciativu v rohu hřiště vysloužil pětiminutový trest. Jeho počínání v samotném závěru tak bude zkoumat disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem. Budějovický centr čtvrté formace dostal důvěru v závěrečných sekundách, kdy Motor ještě usiloval o srovnání, ale z přemíry snahy narouboval soupeře hlavou proti mantinelu.
„Nevím, je to o úhlu pohledu. Faul to byl, potrestaný, k hokeji patří. Nemám na to názor. Ale mám radši emoce, samozřejmě to bylo mimo rámec pravidel. Víc bych se k tomu nevracel,“ komentoval stroze výstup svého svěřence hostující asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Svůj díl viny každopádně uznal také Michal Kovařčík, pro nějž zle vyhlížející střet dopadl bez zdravotní újmy. „Trochu jsem si za to mohl sám. Čekal jsem, že přijde nějaký náraz, ale ne až takový krosček na číslo… Rozhodčí ho posoudil, jak ho posoudil,“ dodal k ožehavé situaci.
Vítězství řídil čtvrtý útok
Slezanům vystřílela hubenou výhru poslední letka s autory branek Patrikem Hrehorčákem a Davidem Ciencialou, oběma asistoval centr Miloš Roman. Hlavně Ciencialův kousek, kdy si navedl kotouč na bekhendovou stranu a zavěsil do růžku, musel příznivce domácích potěšit. Třicetiletý Ocelář se navíc trefil po 17 hluchých zápasech v době, kdy Třinec po třech těsných porážkách potřeboval zabrat.
Budějovice se v zápase držely, přestože úvodní minuty souboje úplně zaspaly a červenobílí je topili v drtivém tlaku. Ojedinělá akce obránce Jana Štencla, který si s pukem efektně proklestil cestu k brance, však značila vyrovnání a také otupení třineckého náporu. Další trefy Jihočeši postrádali. Chyběla jim myšlenka s 38 body (13+25) nejproduktivnějšího člena týmu Nicka Olesena, jenž si vybral zdravotní „dovolenou“. Scházel také Adam Kubík.
„Bylo to znát, jsou to hráči do přesilovek. I když jsme měli jenom dvě, tam nám určitě chyběli. Ale přesto jsme odehráli herně vynikající utkání, jenom škoda, že jsme ho nedotáhli a nevyrovnali. Chybělo štěstíčko,“ hodnotil junior Štěpán Hoch, jenž se znovu setkal s kolegy ze stříbrné dvacítky Petrem Sikorou a Matějem Kubiesou.
Při absencích dostal Hoch prostor na křídle druhé formace, v té třetí se znovu proháněl hřmotný obránce Ondřej Kachyňa. Na výhru to Motoru nestačilo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|4
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|5
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|6
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž